Ein Flugzeug ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo in einem Wohngebiet der Stadt Vinhedo abgestürzt.

61 Menschen haben sich an Bord befunden, wie die brasilianische Airline VoePass mitteilt.

Gemäss örtlichen Behörden sind sämtliche Insassen beim Absturz ums Leben gekommen.

Kurz vor 21 Uhr (Schweizer Zeit) gaben die Behörden bekannt, dass niemand den Absturz überlebt habe. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Laut Fluggesellschaft VoePass waren 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord.

Das Flugzeug war Medienberichten zufolge von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs. Der dort gelegene Flughafen ist der grösste Brasiliens.

Man könne noch nichts zur Ursache des Absturzes sagen, teilte die Airline VoePass in einem ersten Instagram-Post zu dem Unglück mit. Die Bundespolizei hat eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet. «Alles ist noch sehr verfrüht», schränkte der Leiter des Zentrums für die Untersuchung und Vorbeugung von Luftfahrtunfällen (Cenipa), Marcelo Moreno, auf einer Pressekonferenz ein. Es werden demnach umweltbedingte und technische Faktoren genauso untersucht wie mögliches menschliches Versagen. Der Flugdatenschreiber, die sogenannte Black Box, sei von der brasilianischen Luftwaffe (FAB) gefunden worden, sagte er.

Der Plattform Flightradar24 zufolge deuten meteorologische Berichte für den Zeitraum rund um den Unfall auf Turbulenzen, Gewitter und Vereisung in der Umgebung hin. Der Geschäftsführer von VoePass, Eduardo Busch, schloss nicht aus, dass sich Eis auf den Tragflächen angesammelt haben könnte. Die Piloten seien allerdings erfahren gewesen und das Flugzeug sei mit funktionierenden Systemen gestartet.

1 / 6 Legende: Aufnahmen eines Anwohners zeigen die Flammen am Absturzort. (09.08.24) Felipe Magalhaes Filho via AP 2 / 6 Legende: Gemäss den örtlichen Behörden hat niemand den Absturz überlebt. (09.08.24) Felipe Magalhaes Filho via AP 3 / 6 Legende: Rettungskräfte und die Polizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. (09.08.24) AP Photo/Andre Penner 4 / 6 Legende: Die Ermittlungen wurden eingeleitet. «Alles ist noch sehr verfrüht», sagte der Leiter des Zentrums für die Untersuchung und Vorbeugung von Luftfahrtunfällen (Cenipa), Marcelo Moreno (Mitte). (09.08.2024) AP Photo/Eraldo Peres 5 / 6 Legende: Das Flugzeug ist in einer Wohnsiedlung abgestürzt. (09.08.2024) Keystone/EPA/Isaac Fontana 6 / 6 Legende: Am Boden soll es gemäss Behördenaussagen keine Verletzte gegeben haben. Reuters/Jorge Silva

Das Nachrichtenportal «G1» berichtete unter Berufung auf die Stadtverwaltung, das Flugzeug sei in einer Wohnsiedlung abgestürzt. Am Boden soll es gemäss ersten Behördenaussagen keine Verletzte gegeben haben.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie ein Flugzeug ins Strudeln kam und vom Himmel fiel. Snschliessend stieg dichter Rauch auf. Daten der Website Flightradar24 legen nahe, dass das Flugzeug in weniger als einer Minute um fast 4000 Höhenmeter absackte.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Turboprop-Maschine des Typs ATR 72-500. Der Hersteller ATR ist ein Gemeinschaftsunternehmen der europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus und Leonardo. ATR erklärte, man sei an der Untersuchung der Unfallursache beteiligt.

Erst vor rund 19 Monaten kamen in Nepal beim Absturz des gleichen Flugzeugtyps ebenfalls Dutzende Menschen ums Leben.

Staatspräsident Lula meldet sich zu Wort

Bei einer Veranstaltung in Südbrasilien bat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva die Anwesenden, sich zu erheben und eine Schweigeminute einzulegen, als er die Nachricht überbrachte. Er sagte, dass offenbar alle Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben gekommen seien. Er ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Der Gouverneur von São Paulo, Tarcísio de Freitas, sagte: «Meine Solidarität gilt allen Opfern und den von dieser Tragödie Betroffenen.» Er versprach, alle notwendige Unterstützung zu leisten und alle notwendigen Informationen zu veröffentlichen.

