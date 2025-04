Auto fährt in Vancouver in Menge – mehrere Tote und Verletzte

Mehrere Tote in Kanada

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Samstagabend (Ortszeit) hat in Vancouver ein Mann mit seinem Geländewagen an einem Strassenfest mehrere Menschen tödlich verletzt.

Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei von Vancouver auf der Plattform X berichtet.

Der Fahrer ist in Gewahrsam. Weitere Informationen über den Vorfall sowie mögliche Hintergründe gab es zunächst nicht.

Laut Medienberichten handelt es sich beim Fest um das sogenannte Lapu Lapu-Festival, das als grosses philippinisches Fest gilt und jährlich stattfindet. Der Geländewagen raste gemäss Polizei gegen 20 Uhr (Ortszeit) in die Menschenmenge im Quartier Sunset on Fraser mit tausenden Besucherinnen und Besuchern. Er fuhr gemäss Augenzeugen über ein Dutzend Menschen an.

Premier Carney: «Ich bin erschüttert»

Kanadas Premierminister Mark Carney zeigte sich schockiert. «Ich bin erschüttert über die schrecklichen Ereignisse auf dem Lapu Lapu-Festival in Vancouver heute Abend», schrieb er auf der Plattform X. Er sprach den Angehörigen der Getöteten und Verletzten, der philippinisch-kanadischen Gemeinschaft und allen Menschen in Vancouver sein tiefstes Beileid aus.«Wir alle trauern mit Ihnen.»

Der Bürgermeister von Vancouver, Ken Sim, sagte Medienberichten zufolge, er sei schockiert und traurig über den schrecklichen Vorfall. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei der philippinischen Gemeinschaft in Vancouver in dieser unglaublich schwierigen Zeit.»

Ein Radiosender berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, plötzlich seien Schreie zu hören gewesen, als ein Geländewagen durch die Menge gefahren sei und mehr als ein Dutzend Menschen angefahren habe. Der Fahrer soll versucht haben, zu Fuss zu fliehen. Er sei aber von mehreren Personen am Tatort festgehalten worden.

Legende: Polizei sichert den Tatort am Lapu-Lapu-Festival im Quartier Sunset on Fraser in Vancouver ab. Keystone/AP The Canadian Press/Rich Lam

Das Lapu-Lapu-Festival feiert den gleichnamigen philippinischen Nationalhelden, der 1521 die Kolonialisierung des Archipels verhindert hatte. Seit 2023 ist der 27. April in der kanadischen Provinz British Columbia offiziell der Lapu-Lapu-Tag.

Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.