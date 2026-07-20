Ein US-Bundesrichter in New York hat den 76-jährigen Ismael «El Mayo» Zambada, Mitbegründer des Sinaloa-Kartells, zu lebenslanger Haft verurteilt.

Zambada wurde vor knapp zwei Jahren von einem Sohn seines Partners «El Chapo» verraten, entführt und in die USA geflogen.

Im vergangenen Jahr hatte sich der 76-Jährige unter anderem des Drogenhandels für schuldig bekannt und die lebenslange Freiheitsstrafe akzeptiert.

Zambada ist einst der engste Partner des ebenfalls in den USA inhaftierten Joaquín «El Chapo» Guzmán gewesen. Nach Jahrzehnten auf der Flucht war er vor knapp zwei Jahren im westmexikanischen Bundesstaat Sinaloa von einem der Söhne von «El Chapo» verraten, entführt und in die USA geflogen worden. Dort bekannte er sich schuldig – vermutlich, um sich wegen seines schlechten Gesundheitszustands und seines Alters bessere Haftbedingungen zu sichern.

Berüchtigte Führungsfigur des Kartells

«El Mayo» habe fast vier Jahrzehnte lang den Schmuggel von Tonnen von Fentanyl, Kokain und anderen tödlichen Drogen in die Vereinigten Staaten geleitet, hiess es in einer Mitteilung des US-Justizministeriums. Zudem habe er ein «rücksichtsloses gewalttätiges Vorgehen» des Kartells angeordnet, um sein Imperium zu schützen.

Legende: Gerichtszeichnung von Ismael «El Mayo» Zambada im New Yorker Gericht (20.7.2026) Keystone/AP/Elizabeth Williams

Das Gericht in New York verurteilte ihn wegen Verschwörung zur organisierten Kriminalität und der Führung einer kriminellen Organisation. Zudem soll er 15 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten abtreten.

Die spektakuläre Entführung von «El Mayo», die von der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft später bestätigt wurde, führte zu Spannungen zwischen Mexiko und den USA. Mexiko stellt die offizielle US-Version infrage, wonach keine US-Behörden beteiligt gewesen seien.