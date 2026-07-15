Bruneis Sultan Hassanal Bolkiah regiert länger als jeder andere lebende Monarch. Sieben Fakten über sein Leben, sein Reich und sein Geld.

1788 Räume und 7000 Autos: Sieben Fakten zum Sultan von Brunei

Kuchen, Kerzen, Ballone? Für den 80. Geburtstag des Sultans von Brunei darf es gerne ein bisschen mehr sein. Denn kaum ein anderer Herrscher verkörpert märchenhaften Luxus so sehr wie Hassanal Bolkiah. Zu seinem Geburtstag wird das ganze Land zur Festkulisse: mit Flaggen, überlebensgrossen Porträts und einer offiziellen Parade. Sieben Fakten über den Monarchen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Seit fast sechs Jahrzehnten steht Hassanal Bolkiah an der Spitze Bruneis. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani. 1 / 5 Legende: Seit fast sechs Jahrzehnten steht Hassanal Bolkiah an der Spitze Bruneis. (15.07.2026) REUTERS/Ahim Rani

Bild 2 von 5. Wenn der Sultan von Brunei seinen 80. Geburtstag feiert, gibt es mehr als Kuchen und ein paar Ballone. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani. 2 / 5 Legende: Wenn der Sultan von Brunei seinen 80. Geburtstag feiert, gibt es mehr als Kuchen und ein paar Ballone. (15.07.2026) REUTERS/Ahim Rani

Bild 3 von 5. Tausende verfolgen die Feierlichkeiten in Bruneis Hauptstadt Bandar Seri Begawan. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Hasnoor Hussain. 3 / 5 Legende: Tausende verfolgen die Feierlichkeiten in Bruneis Hauptstadt Bandar Seri Begawan. (15.07.2026) REUTERS/Hasnoor Hussain

Bild 4 von 5. Der Sultan lässt sich an seinem Ehrentag feiern. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani. 4 / 5 Legende: Der Sultan lässt sich an seinem Ehrentag feiern. (15.07.2026) REUTERS/Ahim Rani

Bild 5 von 5. Bruneis Hauptstadt ist mit Flaggen und Porträts des Sultans geschmückt. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Hasnoor Hussain. 5 / 5 Legende: Bruneis Hauptstadt ist mit Flaggen und Porträts des Sultans geschmückt. (15.07.2026) REUTERS/Hasnoor Hussain Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

1. Fast sechs Jahrzehnte auf dem Thron

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ist seit 1967 Sultan von Brunei. Damals war er 21 Jahre alt. Das macht ihn zum am längsten regierenden lebenden Monarchen der Welt. Er ist gleichzeitig Staatsoberhaupt, Premierminister, Finanz-, und Verteidigungsminister sowie das Oberhaupt der islamischen Staatsreligion.

Legende: Der Sultan kann in Brunei weitgehend allein regieren und Gesetze per Dekret erlassen. Freie Wahlen gibt es nicht. Auch die Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. (14.07.2026) REUTERS/Hasnoor Hussain

2. 200'000 Quadratmeter für den Sultan

Der Istana Nurul Iman ist die offizielle Residenz des Sultans. Er gilt als grösster Wohnpalast der Welt. Auf rund 200'000 Quadratmetern verteilen sich 1788 Räume, mehr als 250 Badezimmer und eine Kuppel aus 22-karätigem Gold.

Legende: Der Herrscherpalast umfasst 1788 Zimmer, mehrere Wohnungen und prunkvolle Säle. Verziert ist er unter anderem mit italienischem Marmor. Fenster- und Türbögen sollen aus purem Gold sein. Wikimedia / Pachenko10

3. Ein Hauch Schweiz im Königshaus

Der Sultan hat mit drei Frauen zwölf Kinder. Sein Sohn und Thronfolger Haji Al-Muhtadee Billah sorgte 2004 für eine Verbindung zur Schweiz: Er heiratete Sarah Salleh, deren Mutter Schweizerin ist. Seit ihrer Vermählung heisst sie Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Sarah.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Seit 1965 ist Hassanal Bolkiah mit Raja Isteri Pengiran Anak Hajjah Saleha verheiratet. Sie gilt als seine erste und bis heute offizielle Ehefrau. Zwei weitere Ehen des Sultans wurden später wieder geschieden. (15.08.2015). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani. 1 / 2 Legende: Seit 1965 ist Hassanal Bolkiah mit Raja Isteri Pengiran Anak Hajjah Saleha verheiratet. Sie gilt als seine erste und bis heute offizielle Ehefrau. Zwei weitere Ehen des Sultans wurden später wieder geschieden. (15.08.2015) REUTERS/Ahim Rani

Bild 2 von 2. Der Sohn und Thronfolger des Sultans heiratete 2004 die Halbschweizerin Sarah Salleh. Ihr Brautstrauss: natürlich aus purem Gold und Diamanten. (09.09.2004). Bildquelle: Reuters/Bazuki Muhammad. 2 / 2 Legende: Der Sohn und Thronfolger des Sultans heiratete 2004 die Halbschweizerin Sarah Salleh. Ihr Brautstrauss: natürlich aus purem Gold und Diamanten. (09.09.2004) Reuters/Bazuki Muhammad Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

4. Tausende Luxusautos

Der Herrscher von Brunei mag Prunk und Pomp. Daran lässt auch sein Fuhrpark keine Zweifel. Seine Sammlung soll rund 7000 Luxusautos umfassen. Darunter laut Schätzungen 600 Rolls-Royce und 450 Ferrari. Damit die Fahrzeuge nicht nur herumstehen, liess er auf dem Palastgelände gleich eine Rennstrecke bauen. Die Sammlung gilt als die grösste der Welt.

Legende: Zu den auffälligsten Fahrzeugen der Sammlung gehört ein Rolls-Royce, der teilweise mit 24-karätigem Gold verkleidet sein soll. (9.9.2004) Reuters

5. Reich dank schwarzem Gold

Bruneis Öl- und Gasvorkommen machten Hassanal Bolkiah zu einem der reichsten Monarchen der Welt. Mit «Wawasan Brunei 2035» will das Land seine Wirtschaft breiter aufstellen und sich für die Zeit nach dem Öl rüsten. Denn: Die Reserven gehen langsam aus.

6. Wohlfahrtsstaat ohne Einkommenssteuer

Vom Reichtum des kleinen Sultanats profitieren auch die Menschen dort: Privatpersonen zahlen keine Einkommenssteuer. Spitalbesuche und Schulen sind kostenlos.

7. Starke Zensur und keine freie Wahlen

Wahlen gibt es in Brunei keine, Medien- und Meinungsfreiheit sind stark eingeschränkt. International für Empörung sorgt das 2014 eingeführte islamische Strafrecht. Es bestraft Diebstahl mit Amputationen und homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe. Die Urteile wurden bisher nie vollstreckt – und auch die internationalen Beziehungen des Sultanats blieben davon weitgehend unberührt.

Transparenzhinweis Box aufklappen Box zuklappen In einer früheren Version zeigten wir statt eines Bilds des Istana Nurul Iman ein Bild der Jame’-’Asr-Hassanil-Bolkiah-Moschee.

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