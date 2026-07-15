Kuchen, Kerzen, Ballone? Für den 80. Geburtstag des Sultans von Brunei darf es gerne ein bisschen mehr sein. Denn kaum ein anderer Herrscher verkörpert märchenhaften Luxus so sehr wie Hassanal Bolkiah. Zu seinem Geburtstag wird das ganze Land zur Festkulisse: mit Flaggen, überlebensgrossen Porträts und einer offiziellen Parade. Fünf Fakten über den schillernden Monarchen.
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Bild 1 von 5. Seit fast sechs Jahrzehnten steht Hassanal Bolkiah an der Spitze Bruneis. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani.
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Bild 2 von 5. Wenn der Sultan von Brunei seinen 80. Geburtstag feiert, gibt es mehr als Kuchen und ein paar Ballone. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani.
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Bild 3 von 5. Tausende verfolgen die Feierlichkeiten in Bruneis Hauptstadt Bandar Seri Begawan. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Hasnoor Hussain.
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Bild 4 von 5. Der Sultan lässt sich an seinem Ehrentag feiern. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani.
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Bild 5 von 5. Bruneis Hauptstadt ist mit Flaggen und Porträts des Sultans geschmückt. (15.07.2026). Bildquelle: REUTERS/Hasnoor Hussain.
1. Fast sechs Jahrzehnte auf dem Thron
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ist seit 1967 Sultan von Brunei. Damals war er 21 Jahre alt. Das macht ihn zum am längsten regierenden lebenden Monarchen der Welt. Er ist gleichzeitig Staatsoberhaupt, Premierminister, Finanz-, Aussen- und Verteidigungsminister sowie das Oberhaupt der islamischen Staatsreligion.
2. 200'000 Quadratmeter für den Sultan
Der Istana Nurul Iman ist die offizielle Residenz des Sultans. Er gilt als grösster Wohnpalast der Welt. Auf rund 200'000 Quadratmetern verteilen sich 1788 Räume, mehr als 250 Badezimmer und eine Kuppel aus 22-karätigem Gold.
3. Ein Hauch Schweiz im Königshaus
Der Sultan hat mit drei Frauen zwölf Kinder. Sein Sohn und Thronfolger Haji Al-Muhtadee Billah sorgte 2004 für eine Verbindung zur Schweiz: Er heiratete Sarah Salleh, deren Mutter Schweizerin ist. Seit ihrer Vermählung heisst sie Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Sarah.
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Bild 1 von 2. Seit 1965 ist Hassanal Bolkiah mit Raja Isteri Pengiran Anak Hajjah Saleha verheiratet. Sie gilt als seine erste und bis heute offizielle Ehefrau. Zwei weitere Ehen des Sultans wurden später wieder geschieden. (15.08.2015). Bildquelle: REUTERS/Ahim Rani.
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Bild 2 von 2. Der Sohn und Thronfolger des Sultans heiratete 2004 die Halbschweizerin Sarah Salleh. Ihr Brautstrauss: natürlich aus purem Gold und Diamanten. (09.09.2004). Bildquelle: Reuters/Bazuki Muhammad.
4. Tausende Luxusautos
Der Herrscher von Brunei mag Prunk und Pomp. Daran lässt auch sein Fuhrpark keine Zweifel. Seine Sammlung soll rund 7000 Luxusautos umfassen. Darunter laut Schätzungen 600 Rolls-Royce und 450 Ferrari. Damit die Fahrzeuge nicht nur herumstehen, liess er auf dem Palastgelände gleich eine Rennstrecke bauen. Die Sammlung gilt als die grösste der Welt.
5. Reich dank schwarzem Gold
Bruneis Öl- und Gasvorkommen machten Hassanal Bolkiah zu einem der reichsten Monarchen der Welt. Mit «Wawasan Brunei 2035» will das Land seine Wirtschaft breiter aufstellen und sich für die Zeit nach dem Öl rüsten. Denn: Die Reserven gehen langsam aus.
6. Wohlfahrtsstaat ohne Einkommenssteuer
Vom Reichtum des kleinen Sultanats profitieren auch die Menschen dort: Privatpersonen zahlen keine Einkommenssteuer. Spitalbesuche und Schulen sind kostenlos.