Darline Graham übernimmt das Amt ihres verstorbenen Bruders und US-Senator Lindsey Graham. Dieses Vorgehen ist Teil der politischen Tradition in den USA. Über die politische Ausrichtung der neuen Senatorin ist noch wenig bekannt.

Nach dem überraschenden Tod des US-Senators Lindsey Graham übernimmt seine neun Jahre jüngere Schwester, Darline Graham, seinen Sitz im Senat. Darline Graham wurde für den US-Bundesstaat vereidigt und wird bis mindestens Januar 2027 Senatorin bleiben.

Schwester übernimmt Senatssitz: Dass eine Person aus dem familiären Umkreis den Senatssitz nach dem Ableben für die verbleibende Amtszeit übernimmt, gehört zur politischen Tradition in den USA. «Das haben wir immer wieder erlebt, dass gerade im Senat (…) dann Angehörige, meistens die Frauen von verstorbenen Senatoren, vom Gouverneur eingesetzt werden, um den Rest der Amtszeit auszufüllen», erklärt Stephan Bierling, Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg. Bierling sagt, dass dies alle acht bis zehn Jahre vorkomme.

Politische Ausrichtung der neuen Senatorin: Politisch ist Darline Graham noch nicht in Erscheinung getreten. Die «Washington Post» schrieb, dass sie keine politische Vergangenheit vorweise und dass über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei. Gemäss Medienberichten unterstützte sie ihren Bruder in Wahlkämpfen. Darline Graham begann ihre Karriere als Optikerin, bevor sie unterschiedliche Jobs an der Clemson University in South Carolina und im Arbeitsministerium des Bundesstaates annahm.

Senatorin Darline Graham: Darline Graham hatte ein enges Verhältnis zu ihrem Bruder. Medienberichten zufolge hatten die beiden Geschwister ihre Eltern binnen weniger Monate verloren. Nach dem Krebstod ihrer Mutter 1976 starb der Vater 15 Monate später an einem Herzinfarkt. Lindsey Graham übernahm daraufhin die Vormundschaft für seine Schwester. «Also da ist eine intime, sehr enge Verbindung zwischen den beiden, auch politisch», sagt der Politologe.

Legende: Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) wurde Darline Graham die erste Senatorin des US-Bundesstaates South Carolina. AP Photo/J. Scott Applewhite

Senatswahl im November 2026: Am 3. November 2026 kommt es in den USA zu den Zwischenwahlen. Dabei wird auch über den Senatorenposten im Bundesstaat South Carolina abgestimmt. Die neu gewählte Senatorin oder der neu gewählte Senator wird am 3. Januar das Amt übernehmen. «Bis zum 3. Januar darf sie diese Position ausfüllen», erklärt Stephan Bierling.

Bedeutung für Donald Trump: «Es ist absolut wichtig für Donald Trump, gerade natürlich, dass der Senatssitz mit einem republikanischen Kandidaten wieder besetzt wird», sagt Bierling. Die Mehrheitsverhältnisse sind zurzeit mit 53 zu 47 knapp. «Noch dazu ist ein Senator aus Kentucky im Moment schwerst krank, kann nicht teilnehmen, das heisst, die Mehrheit ist noch knapper», so der Politologe. Trump brauche so schnell wie möglich jede Stimme, um seine Politik durch den Senat zu bekommen.

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Wechsel im Senat für South Carolina: Lindsey Graham gehörte seit 2003 dem US-Senat an und gab im Frühjahr bekannt, dass er eine Wiederwahl bei den Wahlen im Herbst anstrebte. Lindsey Graham war als republikanischer Kandidat bereits gesetzt. Nach seinem Tod muss in einer ausserordentlichen Wahl im August ein republikanischer Kandidat für die Zwischenwahlen im Herbst gewählt werden.