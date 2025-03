Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu sind in der Türkei den vierten Abend in Folge Menschen zum Protest auf die Strasse gegangen.

In Istanbul und Ankara setzten sich am Abend Demonstrationsmärsche in Gang, wie lokale Medien und Beobachter berichteten.

Auf Bildern der Nachrichtenagentur Anka von einer Versammlung in Istanbul waren Tausende Teilnehmer zu sehen.

Aus Istanbul und Ankara wurde auch erneut der Einsatz von Pfefferspray gegen Demonstranten berichtet. Auch tagsüber war von Protest aus verschiedenen Teilen des Landes berichtet worden.

Legende: Tausende sind bereits zum vierten Mal auf die Strassen gegangen, um gegen die Verhaftung von Ekrem Imamoglu zu protestieren. REUTERS/Murad Sezer

Imamoglu ist derweil am Freitag nach mehrstündiger Befragung auf der Polizeiwache zum Gericht gebracht worden. Dort gab er am Abend eine Aussage gegenüber der Staatsanwaltschaft ab. Er sollte zudem einem Richter zur Aussage vorgeführt werden. Ob darauf die Anordnung einer Untersuchungshaft folgen wird, ist ungewiss.

Versammlungsverbot für Istanbul verschärft und verlängert Box aufklappen Box zuklappen Das Istanbuler Gouverneursamt hat die Protestverbote für die Stadt verschärft und verlängert. Ab Sonntag gelten auch Zugangsbeschränkungen für die Stadt, wie aus einer Mitteilung des Amtes hervorgeht. Menschen, die etwa an Demonstrationen teilnehmen wollen, sollen demnach nicht mehr in die Stadt gelassen werden. Wie das umgesetzt werden soll, war zunächst unklar. Zusätzlich zu Demonstrationen und Versammlungen sind dann auch etwa das Aufhängen von Plakaten, Austeilen von Flyern, Unterschriftensammlungen oder Gedenkveranstaltungen verboten. Alle Massnahmen gelten der Mitteilung zufolge vorerst bis Mitternacht am Mittwoch.

Vor dem Gerichtsgebäude hatte die Polizei zahlreiche Wasserwerfer in Position gebracht. Auch dort kamen Menschen zum Protest zusammen.

Terrorismusvorwürfe gegen Imamoglu

Die Zeitung «Cumhuriyet» berichtete, die Polizei hätte Anwälte daran gehindert, in das Gerichtsgebäude zu gelangen, und teilte ein Video von einer Rangelei. In dem Gericht sollten rund 90 Personen, die am Mittwoch wie Imamoglu festgenommen wurden, noch am Freitagabend befragt werden.

Dem Istanbuler Bürgermeister werden Vorwürfe in Zusammenhang mit Terrorismus und organisierter Kriminalität gemacht. Kritiker sehen dahinter den Versuch der Regierung, einen politischen Kontrahenten auszuschalten, und halten die Vorwürfe für fingiert. Auch der Protest auf den Strassen richtet sich explizit gegen die Regierung.