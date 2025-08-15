Nach heftigen Regenfällen ist es im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir zu Sturzfluten und Erdrutschen gekommen.

Mindestens 60 Menschen sind gemäss Regierungsangaben ums Leben gekommen. Mehr als 100 Personen seien verletzt worden.

200 Personen würden noch vermisst, teilte der örtliche Katastrophenschutz mit.

Rettungskräfte suchten mit Schaufeln und Baggern unter Felsbrocken und Trümmern nach Überlebenden. Auslöser waren heftige Regenfälle, die in der Monsunzeit in Bergregionen als sogenannte Sturzregen plötzlich auftreten und Sturzfluten auslösen können.

Betroffen ist das Dorf Chositi, ein Zwischenstopp auf einer beliebten hinduistischen Pilgerroute. Unter den Opfern sind viele Pilger, die sich dort vor dem Aufstieg zu einem bekannten Heiligtum versammelt hatten.

Legende: Rettungskräfte suchen unter Felsbrocken und Trümmern nach Überlebenden. EPA / FAROOQ KHAN

Videoaufnahmen aus Chositi zeigen reissende Wassermassen und beschädigte Häuser. Laut Behörden haben die Sturzfluten eine provisorische Küche vollständig zerstört – dort könnten sich über hundert Pilger aufgehalten haben.

Indiens Premierminister Narendra Modi sicherte den Menschen in Not jede mögliche Unterstützung zu.

Der Zugang zum Katastrophengebiet war am Donnerstag schwierig. Nebst Rettungskräften wurden Soldaten in die Region geschickt. Das dortige Wetteramt warnte vor Starkregen und weiteren Überschwemmungen.

Monsunzeit in Indien

Es handelt sich schon um die zweite schwere Überschwemmungskatastrophe in Indien in diesem Monat. Vergangene Woche hatten Überschwemmungen die Himalaya-Stadt Dharali unter Schlamm begraben – die Zahl der Todesopfer wird auf über 70 geschätzt.

Auch im benachbarten Nepal kamen bei Überschwemmungen und Erdrutschen seit Beginn des Monsuns im Juni nach Behördenangaben mindestens 41 Menschen ums Leben. Im Norden Pakistans starben in der Nacht zum Freitag mehr als 50 Menschen bei regenbedingten Unglücken, wie Rettungsdienste mitteilten