Nach heftigen Regenfällen ist es im indisch kontrollierten Teil der Region Kaschmir zu Sturzfluten und Erdrutschen gekommen.

Mindestens 56 Menschen sind gemäss Regierungsangaben ums Leben gekommen. 300 konnten gerettet werden – 50 seien schwer verletzt.

80 Personen würden noch vermisst, teilte der örtliche Katastrophenschutz mit.

Zunächst war in Medienberichten die Rede von mindestens 37 Menschen, die im Katastrophengebiet ums Leben gekommen waren. Man hatte jedoch bereits befürchtet, dass die Zahl der Toten steigen könnte.

Betroffen ist das Dorf Chositi, ein Zwischenstopp auf einer beliebten hinduistischen Pilgerroute. Videoaufnahmen aus Chositi zeigen reissende Wassermassen und beschädigte Häuser. Laut Behörden haben die Sturzfluten eine provisorische Küche vollständig zerstört – dort könnten sich über Hundert Pilger aufgehalten haben.

Indiens Premierminister Narendra Modi sicherte den Menschen in Not jede mögliche Unterstützung zu.

Der Zugang zum Katastrophengebiet war am Donnerstag schwierig. Nebst Rettungskräften wurden Soldaten in die Region geschickt. Das dortige Wetteramt warnte vor Starkregen und weiteren Überschwemmungen.

Monsunzeit in Indien

Es handelt sich schon um die zweite schwere Überschwemmungskatastrophe in Indien in diesem Monat. Vergangene Woche hatten Überschwemmungen die Himalaya-Stadt Dharali unter Schlamm begraben – die Zahl der Todesopfer wird auf über 70 geschätzt. Während der Monsunzeit von Juni bis September sind Überschwemmungen und Erdrutsche keine Seltenheit.