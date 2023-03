«Noch am Donnerstag schlug der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilweise versöhnliche Töne an. Er wolle auf die Gegner der Justizreform zugehen und die Situation beruhigen, gab er zu verstehen. Nur rund 72 Stunden später hat er nun seinen Verteidigungsminister Yoav Galant aus dem Amt geworfen. Er habe das Vertrauen in Galant verloren, nachdem dieser die Justizreform öffentlich kritisiert hatte. Dabei hatte Galant vor allem darauf aufmerksam gemacht, dass die zunehmenden Proteste von Armeeangehörigen und Reservisten zum Sicherheitsproblem für Israel werden könnten.

Kritiker werfen Netanjahu seit längerem vor, er verfolge bei der Justizreform persönliche Ziele: Er wolle damit die gegen ihn laufenden Verfahren wegen Korruption abwürgen. Die heutige Entscheidung Netanjahus zeigt zwei Dinge: Er duldet in seiner Rechtsaussen-Koalition keinen Widerspruch. Und: Netanjahu will seine Justizreform um jeden Preis durchbringen. Dafür ist er nicht nur gewillt, ein Mitglied seiner eigenen Partei als Minister abzusetzen, sondern auch, sich über Sicherheitswarnungen hinwegzusetzen.»