Serbiens Präsident Aleksandar Vucic will nach eigenen Angaben innerhalb weniger Wochen zurücktreten und kündigt vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an.

Immer wieder kam es zu Protesten gegen die Korruption im Land.

Vucics zweites und letztes Mandat läuft offiziell Mitte 2027 aus.

Vucic hatte zuvor bereits angekündigt, er wolle nach der Präsidentschaft Premierminister werden. Unter der Führung Vucics gab es bereits fünfmal vorgezogene Neuwahlen.

In den letzten anderthalb Jahren kam es im ganzen Land zu Antikorruptionsprotesten, nachdem ein Vordach am Bahnhof in der nordserbischen Stadt Novi Sad eingestürzt war. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Vor einigen Tagen gedachten Studenten in Novi Sad der Todesfälle von 2024 und forderten vorgezogene Neuwahlen.

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«Ich werde nur noch ein paar Wochen Präsident sein, dann werde ich zurücktreten», sagte Vucic laut der Nachrichtenagentur Reuters bei einer regierungsfreundlichen Kundgebung in Belgrad. Einen genauen Zeitpunkt für seinen Rücktritt und allfällige vorgezogene Neuwahlen nannte er nicht. Vucic sagte auch, er werde seiner Serbischen Fortschrittspartei helfen, die Wahlen zu gewinnen.