In Serbien sind Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic im Gang.

Angeführt wird der Protest von Studierenden.

Gemäss serbischen Medien verlaufen die Kundgebungen mehrheitlich friedlich.

Die Organisatorinnen und Organisatoren berichten von den bislang grössten Studentenprotesten gegen Präsident Vucic. Zur Hauptkundgebung hätten sich mehr als 100'000 Menschen versammelt. Die Polizei zweifelt diese Zahl jedoch an.

Eisenbahn stellt Verkehr ein

Wie schon bei früheren Anti-Regierungsdemonstrationen konnten die Teilnehmenden nicht mit dem Zug anreisen, weil die serbische Eisenbahn ihren Betrieb einstellte. In der Vergangenheit war es bereits zwei Mal vorgekommen, dass die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic an Tagen geplanter grosser Studentenproteste den Zugverkehr stoppte. Als Begründung waren im März und Juni des Vorjahres «anonyme Bombendrohungen» vorgeschoben worden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Menschen versammelten sich auf dem zentralen Slavija-Platz in der serbischen Hauptstadt. Bildquelle: REUTERS/Uros Arsic. 1 / 3 Legende: Die Menschen versammelten sich auf dem zentralen Slavija-Platz in der serbischen Hauptstadt. REUTERS/Uros Arsic

Bild 2 von 3. Die Kundgebung verläuft mehrheitlich friedlich. Doch es gibt Meldungen über Zusammenstösse zwischen Demonstrierenden und der Polizei... Bildquelle: AP Photo/Armin Durgut. 2 / 3 Legende: Die Kundgebung verläuft mehrheitlich friedlich. Doch es gibt Meldungen über Zusammenstösse zwischen Demonstrierenden und der Polizei... AP Photo/Armin Durgut

Bild 3 von 3. ,.... diese setzt dabei offenbar Pfefferspray ein, um die Menge zu zerstreuen. Bildquelle: AP Photo/Armin Durgut. 3 / 3 Legende: ,.... diese setzt dabei offenbar Pfefferspray ein, um die Menge zu zerstreuen. AP Photo/Armin Durgut Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ausgelöst hatte die Protestbewegung der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024. Die Studierenden, die die Kundgebungen anführen, kreiden das Unglück mit 16 Toten der Schlamperei und Korruption der Vucic-Regierung an. Diese reagierte auf die Proteste mit Gewalt gegen Demonstrierende und mit willkürlichen Verhaftungen von Organisatoren und Unterstützern.