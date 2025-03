Einen Tag nach dem durch einen Stromausfall bedingten Stillstand des Londoner Flughafens Heathrow läuft der Betrieb dort wieder vollständig.

In den Flugplan für Samstag seien zusätzlich Verbindungen aufgenommen worden, um 10'000 gestrandeten Fluggästen die Weiterreise zu ermöglichen.

Hunderte kurzfristig eingesprungene Mitarbeiter bemühten sich darum, die Reisenden in den Terminals zu unterstützen.

Der Stillstand von Heathrow hatte weltweit für Chaos im Flugverkehr gesorgt. Der Ärger bei Reisenden und Fluggesellschaften war gross. Einige Flüge waren bereits am Freitagabend wieder aufgenommen worden. Doch Zehntausende Passagiere strandeten in Heathrow, mussten sich ein Hotelzimmer in der britischen Hauptstadt suchen und sich um Umbuchungen bemühen, um doch noch an ihr Ziel zu gelangen. Die Airlines rangen darum, ihre Flugzeuge und Crews wieder an den planmässigen Standort für die nächsten Flüge zu bringen.

Nach Angaben der Airport-Gesellschaft hätten am Freitag 1351 Flüge mit bis zu 291'000 Passagieren abgefertigt werden sollen – stattdessen war einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt bis in den Abend hinein komplett gesperrt. Ursache sei ein Brand in einem Umspannwerk in der Nähe des Airports, die genauen Umstände seien noch unklar, teilten die Behörden mit. Die britische Regierung erklärte, es habe nicht den Anschein, dass es sich um ein Verbrechen handle.

Legende: Als Ursache des Stromausfalls wird ein Brand in einem Umspannwerk in der Nähe des Airports vermutet. Keystone/Matthew Muirhead via AP

Am Samstagmorgen teilte der Versorger National Grid mit, die Stromversorgung von Heathrow laufe wieder.

Legende: Ein Flugzeug hebt über dem Flughafen Heathrow ab. (Archivbild) Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Der Flughafen hatte am Freitag betont, er verfüge durchaus über Dieselgeneratoren und Notstromleitungen. Aber der Airport insgesamt habe den Stromverbrauch einer kleinen Stadt, der damit nicht habe gedeckt werden können.