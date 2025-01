Montenegro will Waffengesetze verschärfen

Strengere Waffengesetze sollen in Montenegro künftig verhindern, dass Schusswaffen in falsche Hände geraten.

Dies hat Ministerpräsident Milojko Spajic angekündigt.

Der Nationale Sicherheitsrat hielt eine Sondersitzung, nachdem ein Schütze in Montenegro kurz nach Jahreswechsel zwölf Menschen getötet und weitere vier verletzt hatte.

Personen mit gültigem Waffenschein sollen dem Regierungsplan zufolge dazu verpflichtet werden, sich psychologisch untersuchen zu lassen – dies bis am 1. Januar 2026. Andernfalls werde ihnen der Waffenschein entzogen, sagte Spajic. Wer illegal Waffen besitze, habe zwei Monate Zeit, diese straffrei abzugeben. Wer die Frist überschreite, riskiere «drakonische» Strafen, fügte der Premier hinzu, ohne Details zu nennen.

Hunderte Menschen demonstrierten während der mehrstündigen Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrats in strömendem Regen vor dem Regierungssitz. Sie werfen der Regierung ineffiziente Politik gegen potenziell gefährliche Waffenbesitzer vor.

Zahlreiche illegale Waffenbesitzer

Die Behörden in Montenegro rufen seit Jahren die Menschen dazu auf, Waffen aus illegalem Besitz abzugeben. Schätzungen zufolge soll es in Montenegro wie auch in anderen Balkanländern mehrere zehntausend illegale Waffenbesitzer geben.

Der Mann, der kurz nach Jahreswechsel zwölf Personen getötet, vier verletzt und sich im Anschluss das Leben genommen hatte, war bereits 2022 wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt worden.