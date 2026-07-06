- Die Hamas hat ihre Regierung im Gazastreifen aufgelöst und wird die Verwaltung an eine palästinensische Technokratenregierung übergeben. Das erklärte Ismail al-Thawabta, Generaldirektor des Hamas-Regierungsmedienbüros.
- In Teheran finden die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei statt. Millionen Menschen wohnten der Prozession in Teheran bei.
- Trotz der teilweisen Öffnung der Strasse von Hormus rechnen Experten mit anhaltend hohen Preisen auf den Rohstoffmärkten.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Hamas löst ihre Regierung im Gazastreifen auf
- Südlibanon: Todesopfer nach israelischem Drohnenangriff
- Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran
- Rohstoffe bleiben trotz Öffnung von Hormus unter Druck
- Christliche Gemeinden im Libanon widersprechen Netanjahu
- Zehn Schiffe mit Japan-Bezug verlassen Strasse von Hormus
- Trauerzug mit Chameneis Leichnam führt durch Teheran
- Die Ereignisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF