- Laut iranischen Angaben sollen die USA eine im Bau befindliche Atomanlage angegriffen haben. Die iranische Atomenergieorganisation verurteilt den Angriff scharf.
- Die USA haben die achte Nacht in Folge Luftangriffe auf den Iran geflogen. In Kuwait und Bahrain heulten erneut die Sirenen wegen iranischer Raketen und Drohnen.
- Die iranische Regierung hat das Rahmenabkommen mit den USA für ungültig erklärt.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- US-Militär erklärt neue Angriffswelle im Iran für beendet
- Sirenen heulen erneut in Bahrain
- Das sind die Geschehnisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF