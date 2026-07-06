Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran

Rohstoffe bleiben trotz Öffnung von Hormus unter Druck

Christliche Gemeinden im Libanon widersprechen Netanjahu

Zehn Schiffe mit Japan-Bezug verlassen Strasse von Hormus

Trauerzug mit Chameneis Leichnam führt durch Teheran