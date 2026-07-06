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Krieg im Nahen Osten Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran

Autor: 

06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran
  • Rohstoffe bleiben trotz Öffnung von Hormus unter Druck
  • Christliche Gemeinden im Libanon widersprechen Netanjahu
  • Zehn Schiffe mit Japan-Bezug verlassen Strasse von Hormus
  • Trauerzug mit Chameneis Leichnam führt durch Teheran
  • Die Ereignisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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