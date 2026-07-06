USA greifen erneut Ziele im Iran an

Medien: Oman schlägt gebührenfreie Schifffahrt vor

Strasse von Hormus wieder komplett zu

Insider: USA, Iran, Katar und Pakistan planen Telefonkonferenz

Nach der Bestattung von Chamenei schwört Irans neue Führung Rache

Hinweise auf Wiederaufbau iranischer Militärforschungsanlage

USA fordern Sicherheitsgarantien für Schifffahrt

USA verhängen Sanktionen gegen iranische Finanznetzwerke

Trump erklärt Waffenruhe für beendet und stimmt Gesprächen zu