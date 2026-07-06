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Krieg im Nahen Osten Strasse von Hormus wieder gesperrt+++USA greifen Ziele im Iran an

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • USA greifen erneut Ziele im Iran an
  • Medien: Oman schlägt gebührenfreie Schifffahrt vor
  • Strasse von Hormus wieder komplett zu
  • Insider: USA, Iran, Katar und Pakistan planen Telefonkonferenz
  • Nach der Bestattung von Chamenei schwört Irans neue Führung Rache
  • Hinweise auf Wiederaufbau iranischer Militärforschungsanlage
  • USA fordern Sicherheitsgarantien für Schifffahrt
  • USA verhängen Sanktionen gegen iranische Finanznetzwerke
  • Trump erklärt Waffenruhe für beendet und stimmt Gesprächen zu
  • EU erwägt Sanktionen wegen israelischer Siedlungspolitik

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 9.7.2026, 19:30 Uhr

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