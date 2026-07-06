- US-Präsident Trump hat bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Waffenruhe mit dem Iran aus seiner Sicht als beendet bezeichnet. Trump droht mit neuen Militärschlägen in der kommenden Nacht.
- Nach Angriffen auf mindestens drei Tanker in der Strasse von Hormus haben die USA am Morgen erneut Ziele im Iran angegriffen.
- Der Iran hat neue Angriffe auf den Golfstaat Bahrain gemeldet. Die Armee in Kuwait meldete zuvor Beschuss.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- UNO-Schifffahrtsorganisation warnt vor Hormus-Passage
- Trump: «Wir werden sie heute Nacht hart treffen»
- Trump teilt in Ankara gegen die Nato und den Iran aus
- Rutte tritt Trump-Kritik an Europäern wegen Iran entgegen
- Erdogan lobt USA und dankt den europäischen Verbündeten
- Schäden in Kuwait nach iranischen Angriffen
- Bericht: Neue Angriffe im Süden des Libanons
- Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig
- Ölpreise ziehen deutlich an nach US-Angriffen auf Iran
- Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain
Quellen: Agenturen, SRF