UNO-Schifffahrtsorganisation warnt vor Hormus-Passage

Trump: «Wir werden sie heute Nacht hart treffen»

Trump teilt in Ankara gegen die Nato und den Iran aus

Rutte tritt Trump-Kritik an Europäern wegen Iran entgegen

Erdogan lobt USA und dankt den europäischen Verbündeten

Schäden in Kuwait nach iranischen Angriffen

Bericht: Neue Angriffe im Süden des Libanons

Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig

Ölpreise ziehen deutlich an nach US-Angriffen auf Iran