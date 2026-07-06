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Krieg im Nahen Osten Trump droht Iran mit neuen Militärschlägen

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • UNO-Schifffahrtsorganisation warnt vor Hormus-Passage
  • Trump: «Wir werden sie heute Nacht hart treffen»
  • Trump teilt in Ankara gegen die Nato und den Iran aus
  • Rutte tritt Trump-Kritik an Europäern wegen Iran entgegen
  • Erdogan lobt USA und dankt den europäischen Verbündeten
  • Schäden in Kuwait nach iranischen Angriffen
  • Bericht: Neue Angriffe im Süden des Libanons
  • Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig
  • Ölpreise ziehen deutlich an nach US-Angriffen auf Iran
  • Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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