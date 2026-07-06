- US-Präsident Trump hat die Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig erklärt. Die Vereinbarung sei «vorbei».
- Nach Angriffen auf mindestens drei Tanker in der Strasse von Hormus haben die USA erneut Ziele im Iran angegriffen.
- Der Iran hat neue Angriffe auf den Golfstaat Bahrain gemeldet. Die Armee in Kuwait meldete zuvor Beschuss.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Schäden in Kuwait nach iranischen Angriffen
- Bericht: Neue Angriffe im Süden des Libanons
- Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig
- Ölpreise ziehen deutlich an nach US-Angriffen auf Iran
- Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain
- Rutte: US-Angriffe auf Iran «absolut notwendig»
- Eskalation erfolgte während Trauerfeierlichkeiten für Chamenei
- Kuwaitische Armee meldet erneut Beschuss
- Alarmsirenen in Bahrain nach US-Angriffen im Iran
- US-Militär hat über 80 Ziele im Iran angegriffen
Quellen: Agenturen, SRF