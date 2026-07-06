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Krieg im Nahen Osten Trump sät Zweifel an Waffenruhe mit dem Iran

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Schäden in Kuwait nach iranischen Angriffen
  • Bericht: Neue Angriffe im Süden des Libanons
  • Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig
  • Ölpreise ziehen deutlich an nach US-Angriffen auf Iran
  • Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain
  • Rutte: US-Angriffe auf Iran «absolut notwendig»
  • Eskalation erfolgte während Trauerfeierlichkeiten für Chamenei
  • Kuwaitische Armee meldet erneut Beschuss
  • Alarmsirenen in Bahrain nach US-Angriffen im Iran
  • US-Militär hat über 80 Ziele im Iran angegriffen

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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