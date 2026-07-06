Schäden in Kuwait nach iranischen Angriffen

Bericht: Neue Angriffe im Süden des Libanons

Trump erklärt Absichtserklärung mit dem Iran für hinfällig

Ölpreise ziehen deutlich an nach US-Angriffen auf Iran

Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain

Rutte: US-Angriffe auf Iran «absolut notwendig»

Eskalation erfolgte während Trauerfeierlichkeiten für Chamenei

Kuwaitische Armee meldet erneut Beschuss

Alarmsirenen in Bahrain nach US-Angriffen im Iran