- US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstossen zu haben. Gemäss Trump startete der Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Strasse von Hormus.
- Eine direkte, zwischen den USA und Iran eingerichtete Kommunikationslinie soll Zwischenfälle verhindern. Sie folgt den Empfehlungen der Vermittlergespräche.
- Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman hat die Weltschifffahrtsorganisation IMO die jüngst gestartete Evakuierung von Seeleuten rund um die Strasse von Hormus vorläufig gestoppt.
- Bei israelischen Angriffen sind im Südlibanon nach staatlichen Angaben insgesamt fünf Menschen getötet worden.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
- IMO evakuiert 2500 Seeleute aus dem Golf von Hormus
- Düngemitteltransporte durch Hormus nehmen nach Deal zu
- USA und Iran richten Kommunikationslinie in Hormus ein
- Rosatom plant Rückkehr zum Atomkraftwerk Buschehr im Iran
- Israel warnt Iran vor Angriff und Abzug aus Libanon
- Eisenkot könnte Benjamin Netanjahu als Premier ablösen
- Vereinigte Arabische Emirate geben Entwarnung nach Alarm
- Israel fordert Libanesen örtlich zur Flucht auf
- Iran droht wegen angeblicher israelischer Militärflieger
Quellen: Agenturen, SRF