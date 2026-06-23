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Krieg im Nahen Osten Trump wirft Iran Verstoss gegen Waffenruhe vor

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
  • IMO evakuiert 2500 Seeleute aus dem Golf von Hormus
  • Düngemitteltransporte durch Hormus nehmen nach Deal zu
  • USA und Iran richten Kommunikationslinie in Hormus ein
  • Rosatom plant Rückkehr zum Atomkraftwerk Buschehr im Iran
  • Israel warnt Iran vor Angriff und Abzug aus Libanon
  • Eisenkot könnte Benjamin Netanjahu als Premier ablösen
  • Vereinigte Arabische Emirate geben Entwarnung nach Alarm
  • Israel fordert Libanesen örtlich zur Flucht auf
  • Iran droht wegen angeblicher israelischer Militärflieger

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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