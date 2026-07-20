- Die USA haben die neunte Nacht in Folge Angriffe auf den Iran geflogen.
- In Bahrain heulten mehrmals die Sirenen wegen iranischer Raketen und Drohnen.
- Nach Angriffen auf die Baustelle eines iranischen Atomkraftwerks prüft die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) die Berichte.
- Weitere Berichte gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Kein Ende der Gewalt im Persischen Golf in Sicht
- US-Militär erklärt neue Angriffswelle im Iran für beendet
- Sirenen heulen erneut in Bahrain
- Das sind die Geschehnisse vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF