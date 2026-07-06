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Krieg im Nahen Osten USA: Iran attackiert Handelsschiffe bei der Strasse von Hormus

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran greift Handelsschiffe in der Strasse von Hormus an
  • Netanjahu warnt USA vor Kampfjet-Lieferung an Türkei
  • Frankreichs Präsident Macron besucht Syrien
  • Leichnam von Ayatollah Ali Chamenei in Qom eingetroffen
  • Trump fordert Iran-Deal – oder er will «Sache zu Ende bringen»
  • Hamas löst ihre Regierung im Gazastreifen auf
  • Südlibanon: Todesopfer nach israelischem Drohnenangriff
  • Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran
  • Rohstoffe bleiben trotz Öffnung von Hormus unter Druck
  • Christliche Gemeinden im Libanon widersprechen Netanjahu

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 4.7.26, 9:30 Uhr

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