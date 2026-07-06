- Laut Angaben von US-Behörden hat der Iran mindestens zwei Raketen auf zivile Schiffe Schiffe abgefeuert.
- Die Hamas hat ihre Regierung im Gazastreifen aufgelöst und wird die Verwaltung an eine palästinensische Technokratenregierung übergeben. Das erklärte der Generaldirektor des Hamas-Regierungsmedienbüros.
- In Teheran dauern die Trauerfeierlichkeiten für den getöteten Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei an. Sein Leichnam ist am Sonntagabend in der heiligen Stadt Qom südlich von Teheran eingetroffen.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran greift Handelsschiffe in der Strasse von Hormus an
- Netanjahu warnt USA vor Kampfjet-Lieferung an Türkei
- Frankreichs Präsident Macron besucht Syrien
- Leichnam von Ayatollah Ali Chamenei in Qom eingetroffen
- Trump fordert Iran-Deal – oder er will «Sache zu Ende bringen»
- Hamas löst ihre Regierung im Gazastreifen auf
- Südlibanon: Todesopfer nach israelischem Drohnenangriff
- Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran
- Rohstoffe bleiben trotz Öffnung von Hormus unter Druck
- Christliche Gemeinden im Libanon widersprechen Netanjahu
Quellen: Agenturen, SRF