Iran greift Handelsschiffe in der Strasse von Hormus an

Netanjahu warnt USA vor Kampfjet-Lieferung an Türkei

Frankreichs Präsident Macron besucht Syrien

Leichnam von Ayatollah Ali Chamenei in Qom eingetroffen

Trump fordert Iran-Deal – oder er will «Sache zu Ende bringen»

Hamas löst ihre Regierung im Gazastreifen auf

Südlibanon: Todesopfer nach israelischem Drohnenangriff

Millionen Menschen bei Trauerzug für Chamenei in Teheran

Rohstoffe bleiben trotz Öffnung von Hormus unter Druck