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Krieg im Nahen Osten USA und Iran greifen sich gegenseitig an

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23.06.2026, 06:25

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Themen in diesem Newsticker

  • Proteste gegen Rahmenabkommen in Beirut
  • Irans Revolutionsgarden: Gegenangriffe auf US-Militärstützpunkte
  • Vance nach US-Angriffen: «Gewalt wird mit Gewalt beantwortet»
  • Hisbollah lehnt Rahmenabkommen zwischen Israel und Libanon ab
  • USA fliegen Angriffe auf Ziele im Iran
  • Netanjahu lobt Rahmenabkommen mit Libanon als Schlag gegen Iran
  • UNO arbeitet an Wiederaufnahme der Evakuierung der Hormus-Strasse
  • Israel und Libanon erzielen Rahmenabkommen
  • Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
  • IMO evakuiert 2500 Seeleute aus dem Golf von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 24.6.2026, 12:45 Uhr

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