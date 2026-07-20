USA und Iran signalisieren Verhandlungsbereitschaft

Iran: US-Angriffe treffen iranische Stadt Buschehr

Schiff nahe der Strasse von Hormus von Projektil getroffen

Kein Ende der Gewalt im Persischen Golf in Sicht

US-Militär erklärt neue Angriffswelle im Iran für beendet

Sirenen heulen erneut in Bahrain