 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg im Nahen Osten USA und Iran wollen Tür für Gespräche offenhalten

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • USA und Iran signalisieren Verhandlungsbereitschaft
  • Iran: US-Angriffe treffen iranische Stadt Buschehr
  • Schiff nahe der Strasse von Hormus von Projektil getroffen
  • Kein Ende der Gewalt im Persischen Golf in Sicht
  • US-Militär erklärt neue Angriffswelle im Iran für beendet
  • Sirenen heulen erneut in Bahrain
  • Das sind die Geschehnisse vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.7.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)