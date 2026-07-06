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Krieg im Nahen Osten Wegen Chameneis Beisetzung: Bundeshaus-Flagge auf Halbmast

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06.07.2026, 06:31

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Themen in diesem Newsticker

  • Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder
  • Iranischer Aussenminister nutzt diplomatische Kanäle
  • Staatsbegräbnis von Ajatollah Ali Chamenei in Maschhad
  • Wegen Chameneis Beisetzung: Flagge auf Bundeshaus auf Halbmast
  • Israel weist Berichte über humanitäre Krise in Gaza zurück
  • Palästinenser sollen erstmals seit 2006 wieder Parlament wählen
  • Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation
  • Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain
  • Jordanien meldet Raketenbeschuss aus dem Iran
  • Ak-Takeh-Chan-Brücke getoffen

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 8.7.26, 19:30 Uhr

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