Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder

Iranischer Aussenminister nutzt diplomatische Kanäle

Staatsbegräbnis von Ajatollah Ali Chamenei in Maschhad

Wegen Chameneis Beisetzung: Flagge auf Bundeshaus auf Halbmast

Israel weist Berichte über humanitäre Krise in Gaza zurück

Palästinenser sollen erstmals seit 2006 wieder Parlament wählen

Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation

Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain

Jordanien meldet Raketenbeschuss aus dem Iran