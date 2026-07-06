- Wegen der Beisetzung des ehemaligen geistlichen Oberhaupts des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, weht die Schweizer Flagge auf dem Westflügel des Bundeshauses auf Halbmast. Die Beisetzung findet in Chameneis Heimatstadt Maschhad statt.
- Erstmals seit Wochen ist Jordanien wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden.
- Im Iran ist der Zugverkehr nach den nächtlichen US-Angriffen auf einer wichtigen Strecke unterbrochen worden. Ein Abschnitt der Bahnstrecke Teheran-Maschhad wurde bombardiert. Der Iran reagierte mit Angriffen auf US-Militärbasen in der Region.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Maersk nutzt Route durch den Suezkanal wieder
- Iranischer Aussenminister nutzt diplomatische Kanäle
- Staatsbegräbnis von Ajatollah Ali Chamenei in Maschhad
- Wegen Chameneis Beisetzung: Flagge auf Bundeshaus auf Halbmast
- Israel weist Berichte über humanitäre Krise in Gaza zurück
- Palästinenser sollen erstmals seit 2006 wieder Parlament wählen
- Hormus – fast kein Schiffsverkehr nach neuer Eskalation
- Iran meldet Angriffe auf US-Zerstörer vor Bahrain
- Jordanien meldet Raketenbeschuss aus dem Iran
- Ak-Takeh-Chan-Brücke getoffen
Quellen: Agenturen, SRF