Am Montag wurde Andy Burnham offiziell als britischer Premierminister vereidigt.

König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung.

Die neu gebildete Regierung weist im Vergleich zur Vorgängerregierung unter Keir Starmer deutliche Veränderungen auf.

Der neue britische Premierminister verliert keine Zeit – kurz nach seiner Ernennung hat Andy Burnham das Kabinett neu geordnet und zu seiner ersten Sitzung einberufen.

Mehr Frauen als Männer im Kabinett

Noch am Vortag hatte der 56 Jahre alte neue Premierminister, der am gleichen Tag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, mit der Kabinettsaufstellung begonnen und nun laut BBC erstmals mehr Frauen berufen als Männer. Von den 23 Regierungsmitgliedern – Burnham eingeschlossen – sind demnach zwölf Frauen und elf Männer.

Überraschend machte Burnham John Healey zum Finanzminister. Healey hatte das Kabinett im Juni aus Protest gegen den Kurs von Burnhams Vorgänger Keir Starmer verlassen. Vor allem ging es um die Höhe der Verteidigungsausgaben, die ihn nun auch in seiner neuen Rolle weiter beschäftigen dürfte.

Die Berufung zum «Chancellor of the Exchequer» sei «die grösste Ehre», sagte der erfahrene Minister. «Gemeinsam werden wir eine neue Wirtschaft aufbauen, neue Hoffnung schaffen und die Interessen der arbeitenden Menschen in diesem Land voranbringen.»

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Ebenso überraschend wurde in der Nacht der ehemalige Gesundheitsminister Wes Streeting zum Verteidigungsminister berufen. Streeting galt kurzzeitig als Rivale für Burnham um den Parteivorsitz, hatte sich aber nach dessen Einzug ins Parlament aus dem Rennen zurückgezogen. Grosse Änderungen an der Verteidigungs- und Aussenpolitik werden unter der neuen Regierung nicht erwartet.

Alte Bekannte kehren zurück

Neuer Aussenminister ist der bisherige Energieminister und ehemalige Labour-Parteivorsitzende Ed Miliband. Sein älterer Bruder, David Miliband, war bereits zuvor Aussenminister im Kabinett von Premier Gordon Brown. Für Ed Miliband musste nun die bisherige Chefin im Foreign Office, Yvette Cooper, weichen. Sie ist jetzt Gesundheitsministerin. Innenministerin bleibt Shabana Mahmood.

Legende: Bereits am Dienstagmorgen hat der frischgebackene Premierminister eine erste Kabinettssitzung einberufen. Eddie Mulholland/Pool Photo via AP

Mit Angela Rayner kehrt zudem ein bekanntes Gesicht des linken Parteiflügels als Wohnungsbauministerin zurück. Diese Rolle hatte sie bereits unter Keir Starmer von 2024 bis 2025 inne. In dieser Zeit war sie auch Starmers Vize, musste aber wegen einer Steueraffäre zurücktreten. Inzwischen ist sie vom Verdacht der Steuerhinterziehung entlastet.

Etliche Vertraute von Starmer spielen unter dem neuen Regierungschef dagegen künftig keine grosse Rolle mehr, darunter der frühere Vize-Regierungschef und Justizminister David Lammy und die bisherige Finanzministerin Rachel Reeves.