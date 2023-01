Darum geht es: Bei der konstituierenden Sitzung des neuen US-Kongresses ereignet sich ein ungewöhnlicher Wahlkrimi um den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament. Nach den Parlamentswahlen im November war der Kongress am Dienstag erstmals in neuer Konstellation zusammengekommen. Die Republikaner übernehmen dann die Kontrolle im Repräsentantenhaus – im Senat, der zweiten Parlamentskammer, haben die Demokraten von Präsident Joe Biden weiterhin eine knappe Mehrheit.

03:45 Video Erklärt: das Zweiparteiensystem der USA Aus SRF News vom 01.11.2020. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 45 Sekunden.

Wer wird gewählt: Der Fraktionschef der Partei, Kevin McCarthy, will sich zum Vorsitzenden der Kammer wählen lassen. Der Posten, den in den vergangenen Jahren die Demokratin Nancy Pelosi besetzte, steht in der staatlichen Rangfolge der USA an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. McCarthy erreichte jedoch auch am Mittwoch beim sechsten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit.

Das ist Kevin McCarthy Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters/Evelyn Hockstein Kevin Owen McCarthy vertritt seit 2007 den 22. kalifornischen Kongresswahlbezirk im US-Repräsentantenhaus. Seit Juli 2014 ist er Fraktionsvorsitzender der Republikaner in dieser Kongresskammer. Als von 2014 bis 2018 Vorsitzender der republikanischen Mehrheitsfraktion, wurde er nach den Wahlen 2018 im Januar 2019 sowie erneut nach den Wahlen 2020 im Januar 2021 zum republikanischen Minderheitsführer (Fraktionsvorsitzender) seiner Partei. McCarthy gehörte zu den Mitgliedern des Repräsentantenhauses, die bei der Auszählung der Wahlmännerstimmen bei der Präsidentschaftswahl 2020 für die Anfechtung des Wahlergebnisses stimmten. Der damalige Präsident Trump hatte wiederholt propagiert, dass es umfangreichen Wahlbetrug gegeben hätte. Für diese Behauptungen wurden keinerlei glaubhafte Beweise eingebracht. Der Supreme Court wies eine entsprechende Klage mit grosser Mehrheit ab, wobei sich auch alle drei von Trump nominierten Richter gegen die Klage stellten.

Das ist die Kontroverse: Die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus ist wie die gesamte Partei zerrissen zwischen rechtsgerichteten Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump und moderateren Parteimitgliedern. Angesichts der nur knappen Mehrheit musste McCarthy die verschiedenen Flügel hinter sich vereinen und selbst Mitglieder vom äussersten Rand seiner Fraktion für sich gewinnen. Doch bereits vor dem ersten Wahlgang am Dienstag hatten sich mehrere Republikaner gegenüber McCarthy kritisch geäussert.

Jede Stimme zählt

1 / 2 Legende: Bei der Wahl ist McCarthy auf jede Stimme angewiesen. Diese fünf republikanischen Abgeordneten hatten bereits im Vorfeld angekündigt, McCarthy ihre Stimmen nicht geben zu wollen. CNN 2 / 2 Legende: Auch weitere hatten sich bereits vor dem ersten Wahlgang kritisch geäussert. CNN

So wurde gewählt: Am Dienstag hatte McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl dreimal verfehlt, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten. Auch im vierten, fünften und sechsten Wahlgang am Mittwoch haben die Republikaner wieder einen Gegenkandidaten nominiert. Der republikanische Abgeordnete Chip Roy schickte seinen Parteikollegen Byron Donalds als Kandidaten ins Rennen. Auf ihn entfielen 20 Stimmen. Damit konnte McCarthy die Zahl seiner Gegner im Vergleich zu den Abstimmungen vom Vortag nicht reduzieren – und fuhr die fünfte Wahlschlappe ein.

Üblicherweise eine Formalie Box aufklappen Box zuklappen Üblicherweise ist die Wahl eine Formalie. Es ist hundert Jahre her, dass ein Kandidat bei der Abstimmung zum Vorsitz im Repräsentantenhaus nicht im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit erreichte: 1923 waren neun Wahlgänge nötig, um einen Vorsitzenden zu bestimmen. Damals dauerte es mehrere Tage. Schon die Zitterpartie für Kevin McCarthy im Vorfeld sticht heraus und schwächt ihn, selbst wenn er am Ende erfolgreich sein sollte bei der Abstimmung.

Dass McCarthy im ersten Wahlgang durchgefallen ist und weitere Wahlgänge nötig sind, kommt einer kleinen Sensation gleich. In den vergangenen Wochen versuchte er daher, interne Kritiker durch allerlei Zugeständnisse zu besänftigen. Zuletzt liess er sich sogar darauf ein, die Hürden für eine mögliche Abberufung des Vorsitzenden im Repräsentantenhaus deutlich zu senken, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf interne Gespräche übereinstimmend in der Fraktion berichteten. Das könnte als ständiges Druckmittel gegen ihn verwendet werden – doch selbst trotz dieses Entgegenkommens war bis zuletzt keine Mehrheit für ihn gesichert.

Legende: Die Republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus ist wie die gesamte Partei zerrissen zwischen rechtsgerichteten Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump und moderateren Parteimitgliedern. Reuters/Kevin Lamarque

So sind die Sitzverhältnisse: Bei der Kongresswahl Anfang November waren alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben worden. Bidens Demokraten hatten bei der Wahl deutlich stärker abgeschnitten als erwartet. Eine vorausgesagte Erfolgswelle für die Republikaner blieb aus. Ihnen gelang es nicht, die Kontrolle im Senat zu erobern, und im Repräsentantenhaus erreichten sie lediglich eine knappe Mehrheit von 222 Sitzen. 212 Sitze stellen die Demokraten. Ein Sitz ist noch offen, nachdem ein Abgeordneter kurz nach der Wahl verstorben ist. Maximal 434 Stimmen sind also zu vergeben. Für die Wahl zum Vorsitzenden der Kammer ist im einfachsten Szenario eine Mehrheit von 218 Stimmen nötig