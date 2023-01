Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat am Donnerstag überraschend ihren Rücktritt angekündigt.

Sie werde ihr Amt am 7. Februar aufgeben, erklärte sie vor den Medien.

Die Partei wird am Sonntag eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger bestimmen.

Die Premierministerin Neuseelands, Jacinda Ardern, tritt Anfang Februar von ihrem Amt zurück. Sie werde sich im Herbst auch nicht zur Wiederwahl stellen, erklärte sie vor den Medien. Sie wisse zwar, was es für diesen Job brauche, aber sie wisse auch, dass sie nicht mehr genügend Energie dafür habe.

Ihre Partei will bereits am Sonntag einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen. Im kommenden Oktober finden in Neuseeland dann Wahlen statt.

Audio Aus dem Archiv: «Jacinda Ardern leidet mit der Nation» 03:24 min, aus HeuteMorgen vom 18.03.2019. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 24 Sekunden.

Ardern ist seit 2017 Regierungschefin Neuseelands und Vorsitzende der Arbeiterpartei. Bei ihrer Wahl war sie mit 37 Jahren weltweit einer der jüngsten Frauen an der Spitze einer Regierung.