Zwei Personen haben am Mittwochmittag (Ortszeit) die Spitze des weltberühmten Empire State Buildings in New York erklommen.

Dort entrollten sie ein grosses Transparent.

Damit wollten sie ein Zeichen für den Weltfrieden setzen.

Die beiden hielten sich am Antennenmast des berühmten Wolkenkratzers fest. In rund 443 Metern Höhe, direkt unter dem rot leuchtenden Signallicht an der Spitze des Gebäudes, spannten sie ein schwarzes Banner auf. Aufnahmen aus einem Helikopter zeigten das Spektakel live.

Darauf stand in weissen Grossbuchstaben eine Botschaft, die im Wind flatterte: «Wenn die Kraft der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, wird die Welt Frieden kennen.» Wer die beiden Personen sind und wie sie auf den Mast gelangten, ist unklar.

Gegen 12.30 Uhr begannen die beiden wieder abzusteigen. Über die Metallkonstruktion gelangten sie zu einem breiteren Vorsprung. Dort kniete eine Person nieder. Anschliessend küssten und umarmten sich die beiden. Danach machte eine Person Selfies und hielt dabei die linke Hand ausgestreckt, als würde sie einen Ring betrachten. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurden die beiden inzwischen festgenommen.