Was ist passiert? In der Nacht zum Montag stellten die Betreiber der Pipeline Nord Stream 2 einen Druckabfall in einer der beiden Röhren fest. Gleiches meldeten am Abend die Betreiber der Nord Stream 1 – bei beiden Röhren. Insgesamt drei Lecks wurden nahe der Insel Bornholm laut der dänischen Energiebehörde entdeckt. Die Lecks befinden sich in schwedischen und dänischen Gewässern. Die Stahlrohre sind auf dem Meeresboden in einer Tiefe von 80 bis 110 Metern verlegt. Beide Doppelröhren verlaufen von Russland durch die Ostsee nach Deutschland.

Was spricht für einen gezielten Anschlag? Die Leitungen seien so verlegt, dass eine gleichzeitige Beschädigung mehrerer Leitungen etwa durch einen einzelnen Schiffsunfall unwahrscheinlich ist, sagen die Betreiber von Nord Stream 2.

War es Sabotage? Die Europäische Union hält Sabotage für wahrscheinlich und hat mit Gegenmassnahmen gedroht. Auch der deutsche Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter geht davon aus, dass die Lecks auf einen Sabotageakt Russlands zurückzuführen seien. Aus sicherheitspolitischer Perspektive diene ein solcher Akt der Abschreckung und Bedrohung, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Ukraine macht Russland für die Lecks verantwortlich.

Was sagt Russland? Kreml-Sprecher Dmitry Peskow wies am Mittwoch Vermutungen als «dumm» zurück, die Regierung in Moskau könne für einen Sabotageakt verantwortlich sein. In seinem täglichen Telefonat mit Journalisten verwies Peskow auf grosse Profite, die US-Energiekonzerne mit Gaslieferungen nach Europa machten.

Russland beruft Sicherheitsrat ein und startet Ermittlungen Box aufklappen Box zuklappen Russland hat für Freitag eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen. Das gab die französische UNO-Mission bekannt, die derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat. Zudem hat die russische Generalstaatsanwaltschaft nach eigenen Angaben im Falle der mutmasslichen Sabotage ein Verfahren wegen internationalen Terrorismus eingeleitet. Moskau begründete den Schritt damit, dass mit der Beschädigung der Pipelines «Russland erheblicher wirtschaftlicher Schaden zugefügt» worden sei.

Wer untersucht das Problem? Die betroffenen Staaten beteiligen sich an den Untersuchungen. Die Marine werde sich mit ihrer Expertise bei der Aufklärung einbringen, sagt die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Schwedens Aussenministerin Ann Linde sagte, US-Aussenminister Antony Blinken habe ihr in einem Gespräch Unterstützung bei der Aufklärung des Falls zugesagt.

Haben die Lecks Auswirkungen auf die Gasversorgung? Nein. Die Pipelines liefern derzeit kein Gas nach Europa. Nord Stream 1 war 2011 in Betrieb genommen worden. Nach der Invasion Russlands in der Ukraine und den Sanktionen des Westens hatte Russland den Gastransport durch Nord Stream 1 zunächst reduziert und vor ein paar Wochen eingestellt. Nord Stream 2 war vor einem Jahr fertiggestellt worden, hatte aber nie von Deutschland eine Betriebserlaubnis erhalten. Allerdings stieg am Energiemarkt der Preis für europäisches Erdgas nach den Vorfällen an.

Läuft immer noch Gas aus? Das Gas aus den drei Lecks tritt nach Angaben der schwedischen Küstenwache mit unveränderter Kraft aus. «Leider kann das Gas nicht eingefangen oder bekämpft werden», sagte ein Sprecher der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Zur Menge des austretenden Gases machte er keine Angaben. Der Gasaustritt werde noch mehrere Tage, vielleicht sogar eine Woche andauern, sagte die dänische Energiebehörde.

Geht von den Lecks Gefahr aus? Nach Angaben der dänischen Energiebehörde können Schiffe wegen des Gases den Auftrieb verlieren, wenn sie in das Gebiet hineinfahren. Zudem bestehe möglicherweise eine Entzündungsgefahr. Ausserhalb der Sperrzone gebe es keine Gefahr, auch nicht für die Einwohner von Bornholm und der kleinen Nachbarinsel Christiansø. Doch das austretende Treibhausgas Methan sei schädlich fürs Klima.