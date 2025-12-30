In Skigebiet Macugnaga im italienischen Aostatal ist es zu einem Seilbahnunfall gekommen.

An der Bergstation am Monte Moro in rund 2800 Metern Höhe prallte eine Kabine beim Einfahren offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit gegen die Stationsbarriere.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Fast 100 Menschen mussten aus dem hochgelegenen Skigebiet evakuiert werden.

Die Verletzten wurden von einem zufällig anwesenden Arzt und einem Krankenpfleger versorgt und dann per Rettungshelikopter ausgeflogen.

Über mehrere Stunden waren knapp 100 Skifahrer und Wanderer gestrandet. Da die Seilbahn ausser Betrieb genommen wurde, mussten sie in einer langwierigen Aktion schrittweise mit Helikoptern weggeflogen werden.

Legende: Durch einen technischen Defekt kam es in Norditalien zu einem Seilbahnunfall. (Symbolbild: Eine Seilbahn in den italienischen Alpen) IMAGO/Depositphotos

Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Grössere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.

Legende: Der Seilbahnunfall ereignete sich im italienischen Aostatal. IMAGO/imagebroker

Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert.