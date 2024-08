In Österreich sind zwei junge Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden.

Sie haben nach Polizeiangaben unter anderem Anschläge bei den bevorstehenden Konzerten von Taylor Swift in Wien geplant.

Bei einem 19-jährigen Österreicher sind chemische Substanzen sichergestellt worden. Eine zweite Person wurde dann am Nachmittag in Wien festgenommen.

Der Veranstalter haben nach diesen Informationen alle drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt.

Der 19-jährige Mann habe sich im Internet radikalisiert und vor wenigen Wochen einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) abgelegt, erklärte an einer Medienkonferenz Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium. Laut dem Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl wurde der Mann am frühen Morgen in Ternitz, Niederösterreich, 75 Kilometer südwestlich von Wien festgenommen.

Es habe den Verdacht gegeben, dass sich an seinem Wohnort Sprengstoff befunden habe. Dort wurden chemische Substanzen sichergestellt, die aktuell ausgewertet werden. Die Polizei hatte aus Sorge vor Sprengstoff vorsichtshalber Strassen gesperrt und einen Teil eines benachbarten Altersheims evakuiert. Die Hausdurchsuchung war deswegen bis zum Nachmittag im Gange.

Ein zweiter Mann sei am Nachmittag in Wien festgenommen worden. Zu ihm machte die Polizei keine weiteren Angaben.

«Vorbereitungshandlungen» für einen Anschlag

Die beiden Männer hätten Anschläge im Grossraum Wien geplant, sagte Franz Ruf. Die Anschlagspläne seien nun vereitelt, aber für die drei anstehenden Taylor-Swift-Konzerte von Donnerstag bis Samstag sei weiterhin eine «abstrakte Gefährdung» gegeben, sagte der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl und sprach von «Vorbereitungshandlungen» für einen Anschlag.

Legende: Vor den drei Konzerttagen von Taylor Swift sind am Mittwoch die Lastwagen mit den Fanartikeln von Taylor Swift vor dem Ernst-Happel-Stadion im Prater in Wien vorgefahren. Keystone / APA, EVA MANHART

Pürstl verwies darauf, dass man bei den drei Taylor-Swift-Konzerten in Wien täglich 65’000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Bis zu 20’000 Personen könnten sich zusätzlich ausserhalb des Ernst-Happel-Stadions im Wiener Prater aufhalten. Darum werde es verstärkte Durchsuchungen und Zutrittskontrollen geben. Man erhöhe im Umfeld des Konzerts auch die «Anti-Terror-Komponente», das bedeute, man habe darum zusätzliche Spezialkräfte vor Ort, sagt Prüstl.