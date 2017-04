Referendum in der Türkei

Laut der Opposition sind bislang deutlich weniger Stimmen ausgezählt, als von der staatlichen Agentur vermeldet.

Entzweites Land 1:41 min, aus Tagesschau vom 16.4.2017

Oppositionsvertreter in der türkischen Wahlkommission haben Zweifel an den offiziellen Zahlen zum Referendum über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems geäussert. Nach Angaben von staatlichen Medien liegen die Ja-Stimmen knapp vorne.

Der Vertreter der CHP in der Kommission, Mehmet Hadimi Yakupoglu, sagte, es seien bislang deutlich weniger Stimmen ausgezählt als von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vermeldet. Er sprach von «Manipulation».

Auch der Vertreter der pro-kurdischen HDP in der Kommission, Attila Firat, sagte, die Wahlkommission habe noch nicht annähernd so viele Stimmen ausgezählt. Das «Nein»-Lager könne noch gewinnen.

Neuauszählung verlangt

Abgeordnete der CHP und der pro-kurdischen HDP riefen die Wahlbeobachter dazu auf, die Auszählung weiter zu verfolgen. Regierungsnahe Medien hätten absichtlich schon früh einen grossen Vorsprung der Ja-Stimmen verkündet, um Wahlbeobachter zu demotivieren, kritisierte der CHP-Parlamentarier Eren Erdem. Auf Twitter schrieb er: «Verlasst die Urnen bloss nicht.»

Die grösste Oppositionspartei CHP will mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmzettel erneut auszählen lassen. Man werde eine Neuauszählung von bis zu 60 Prozent der Stimmzettel verlangen, erklärt die Führung der sozialdemokratischen Partei.

Erdogans Lager gibt sich siegesgewiss

Der Berater von Präsident Erdogan, Mustafa Akis, rechnet mit einem Sieg. Nach den bisherigen Ergebnissen habe die Bevölkerung der Verfassungsänderung zugestimmt. «Das Ergebnis ist in allen Aspekten legitim und demokratisch.» Der Wahlkampf sei aus seiner Sicht fair verlaufen.

«Diejenigen, die für ein Ja oder für ein Nein warben, hatten die Möglichkeit, sich durch Medien auszudrücken und mit der Öffentlichkeit zusammenzutreffen», sagte er. «Ich glaube, sie hatten gleiche Chancen. Ich habe keine Ungleichheiten gesehen.»

Präsident Erdogan hat Ministerpräsident Binali Yildirim zu dem bei der Volksabstimmung erzielten «Sieg» gratuliert. Er sei der türkischen Nation dankbar, dass sie an den Urnen ihren Willen erklärt habe.