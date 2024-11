«Ich bewerbe mich mit dieser Rede dafür, euch im Wahlkampf anführen zu dürfen.» Dies sagte Robert Habeck am Parteitag der Grünen in Wiesbaden vor rund 800 Delegierten. Er wolle Verantwortung übernehmen – «und wenn es uns ganz weit trägt, dann auch ins Kanzleramt.»

Legende: Robert Habeck steht bereit als Kanzlerkandidat der Grünen. Reuters/Michael Kappeler

Zuvor hatte die amtierende deutsche Aussenministerin, die grüne Annalena Baerbock angekündigt, dass Habeck als Kanzlerkandidat der Grünen ins Rennen steigen werde.

Warnung vor neuer grosser Koalition

Habeck bewerbe sich jetzt als Kandidat für die Menschen in Deutschland, so Baerbock. Sie verwies auf das Bewerbungsvideo Habecks, das dieser vor ein paar Tagen auf Youtube publiziert hatte. «Ja, lieber Robert: Ich will genau das. Dich als Kanzler. Wir wollen das, Robert als Kanzler für uns und die Menschen in diesem, in unserem wunderschönen Land», so Baerbock.

In seiner Rede warnte Habeck vor einer Rückkehr nach der Bundestagswahl zu einem Regierungsbündnis aus Union und SPD. Die grosse Koalition sei der «Grund für den Stillstand.»