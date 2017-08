Die Sperre der Rheintalbahn betrifft einen grossen Teil des Bahnverkehrs nach Deutschland. Die Deutsche Bahn hat alle Hände voll zu tun.

Die Deutsche Bahn musste einen 20 Kilometer langen Streckenabschnitt südlich von Karlsruhe sperren.

Wegen Schäden an den Gleisen kommt seit dem Wochenende kein Zug mehr durch.

Dies betrifft alle Passagiere, die aus der Schweiz via Basel Richtung Frankfurt und weiter nördlich unterwegs sind, das heisst einen grossen Teil des Bahnverkehrs nach Deutschland.

Seit Montagmorgen gilt ein Ersatzfahrplan. Zwischen Baden-Baden und Rastatt müssen alle Passagiere auf Busse umsteigen.

Die Ersatzbusse sind im 6-Minuten Takt unterwegs. Das Umsteigen führt zu Verspätungen von rund einer Stunde.

Noch schwieriger ist die Lage im Güterverkehr Richtung Schweiz und Italien. Weil wegen Bauarbeiten auch die Linie zwischen Stuttgart und Schaffhausen gesperrt ist, müssen die Güterzüge weiträumig umgeleitet werden. So zum Beispiel von Rotterdam via Belgien-Frankreich Richtung Schweiz oder aus dem nördlichen Deutschland über die Brenner-Route via Österreich nach Italien.

Geld zurück

Grund für die Sperrung der Rheintalbahn sind Gleise die sich stark abgesenkt und damit verbogen haben. Unter der Problem-Stelle wird ein Bahntunnel gebaut, der die Linie in Zukunft leistungsfähiger machen soll.

Die Deutsche Bahn hat alle Hände voll zu tun und entschuldigt sich auf ihrer Webseite «für die Beeinträchtigungen ausdrücklich bei allen Reisenden». Sie sicherte allen Kunden der betroffenen Strecke zu, ihre Fahrkarten für andere Züge und auf weitläufigen Strecken nutzen zu können. Wer seine Bahnreise unter diesen Bedingungen nicht antreten will, kann sich das Geld für das gekaufte Billett laut SBB ausserdem zurückerstatten lassen. Mehr dazu sagen, will die SBB aber nicht. Dafür sei die Deutsche Bahn zuständig.

Anwohner mussten Häuser verlassen

Über das Wochenende nahm die Deutsche Bahn eine erste Sichtung der Schäden vor. Am Sonntag wurden die direkten Anwohner von vier Häusern gebeten, ihre Häuser aus Sicherheitsgründen zu verlassen, um schnellstmögliches Arbeiten an der Strecke zu ermöglichen.

Trotzdem wird die Sperrung der Rheintalbahn wohl noch länger dauern. Bis jetzt ist von einer bis zwei Wochen die Rede. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung auf bahn.de/aktuell zu informieren. Für die einen Passagiere aber keinen Grund ihren Humor zu verlieren: