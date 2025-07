Patriot-Waffensysteme Ukraine soll Raketen aus den USA erhalten

US-Präsident Donald Trump verspricht der Ukraine Patriot-Luftabwehrrakete.

Wie viele Raketen Kiew erhalten soll, lässt Trump offen.

Die Waffensysteme würden aber nicht die USA bezahlen, so Trump.

Donald Trump will die Patriot-Waffensysteme nach eigenen Angaben an die Europäische Union verkaufen, damit diese an die Ukraine geliefert werden können. «Für uns wird das ein Geschäft sein und wir werden ihnen Patriots senden, die sie dringend brauchen», sagte er vor Medienschaffenden in den USA.

Welche Länder genau für das Patriot-System zahlen sollten, sagte Trump nicht. Er sprach auch von einem Treffen am Montag (Ortszeit) mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Einem US-Medienbericht zufolge will Trump ebenfalls am Montag eine Erklärung zu seiner Russlandpolitik abgeben.

Wie viele Patriot-Raketen er der Ukraine überlassen will, habe er noch nicht entschieden, erklärte Trump und ergänzte: «Aber sie werden etwas bekommen, denn sie brauchen Schutz.»

Putin tische einen «Haufen Blödsinn» auf

Die russischen Luftangriffe auf die Ukraine haben stark zugenommen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von mehr als 3000 russischen Angriffen mit Drohnen, Gleitbomben oder Raketen in nur einer Woche. Die Ukraine fordert vom Westen mehr Hilfe für die Luftabwehr, um dem russischen Beschuss mit Drohnen und Raketen etwas entgegenhalten zu können.

Präsident Trump hatte sich vergangene Woche verärgert über Russland gezeigt. Er bekomme vom russischen Präsidenten Putin einen «Haufen Blödsinn» aufgetischt. Deshalb würden die USA nun wieder Waffen an die Ukraine liefern.