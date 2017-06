Kampf dem Plastikgüsel im Meer

Aus Einstein vom 23.10.2014

Jährlich verdrecken 150 Millionen Tonnen Plastik unsere Weltmeere. Ein 19-jähriger Holländer will mit riesigen, schwimmenden Barrieren die Ozeane nun kontinuierlich vom Plastikmüll befreien und dabei sollen ihm die Meeresströmungen helfen. Mit viel Kreativität setzt er in die Tat um, was bisher noch keinem gelang. Wir zeigen, wie der junge Hobbytaucher, Studienabbrecher und Unternehmer dieses ehrgeizige Grossprojekt mit unkonventionellen Mitteln vorantreibt.