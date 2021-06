Drei Tote und mehrere Verletzte bei Angriff in Würzburg

Polizeieinsatz in Innenstadt

Bei einer Messerattacke in Würzburg (D) sind drei Menschen getötet und weitere Personen «zum Teil schwer verletzt» worden.

Das teilte die Polizei am Abend mit.

Die Hintergründe des Angriffs mitten in der Innenstadt sind noch unklar, ein islamistisches Motiv wird nicht ausgeschlossen.

Der mutmassliche Täter wurde überwältigt und festgenommen. Es gebe keine Hinweise auf weitere Täter.

Beim Angreifer handle es sich um einen 24-jährigen Somalier, so die Polizei auf Twitter. Der in Würzburg wohnhafte Mann sei durch eine Polizeikugel getroffen worden, befinde sich aber ausser Lebensgefahr.

Er war in psychiatrischer Behandlung, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte. «Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter», ergänzte ein Polizeisprecher. Die Gefahr für die Bevölkerung sei vorüber. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr alarmiert worden.

Bestürzung und Trauer

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. «Bitte teilt keine Bilder oder Videos», hiess es in einem Tweet der Polizei. «Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!» In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die Nachricht als entsetzlich und schockierend. «Wir trauern mit den Opfern und ihren Familien», schrieb der CSU-Politiker auf Twitter und fügte hinzu: «Wir bangen und hoffen mit den Verletzten.» Zudem dankte er Zeugen: «Ein grosser Dank und Respekt für das beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmasslichen Angreifer entschlossen entgegenstellten.»