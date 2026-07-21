Rund 60 Hotelgäste erlitten in einem Hotelpool im andalusischen Benahavis leichte Vergiftungen. Die meist britischen Opfer mussten ins Spital.

Eine defekte Dosierungspumpe setzte vermutlich ein chemisches Gasgemisch aus Chlor und Säure frei.

Der betroffene Pool bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen gesperrt.

Unweit von Marbella haben rund sechzig Hotelgäste leichte Verletzungen erlitten. Betroffen waren vor allem Touristinnen und Touristen aus Grossbritannien, darunter auch Kinder und ältere Menschen.

Legende: Die Gäste des Hotelpools im andalusischen Benahavis klagten über Atemnot und Darmbeschwerden. Keystone/Gaetan Bally

Die betroffenen Hotelgäste mussten mit Vergiftungserscheinungen im Spital behandelt werden. Inzwischen konnten alle die Spitäler wieder verlassen.

Defekte Technik im Visier

Die Gesundheitsbehörden vermuten einen technischen Fehler. Ein Defekt an der Dosierpumpe führte dazu, dass Chlor und Säure unkontrolliert in das Becken geleitet wurden. Bei dieser chemischen Reaktion entstanden hochgiftige Gase, die sich über der Wasseroberfläche ausbreiteten.

Die Behörden der Provinz Malaga sperrten das betroffene Schwimmbad umgehend und leiteten eine Untersuchung ein. Die Hotelleitung wollte sich zum Vorfall zunächst nicht äussern.