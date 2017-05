Brasilien in Aufruhr

Druck auf Temer nimmt zu 1:14 min, aus Tagesschau am Mittag vom 19.5.2017

Das oberste Gericht Brasiliens hat Ermittlungen gegen Präsident Michel Temer eingeleitet.

Darauf sind im ganzen Land Massendemonstrationen ausgebrochen.

Temer will aber nicht zurücktreten, mehrere Minister dagegen schon.

In ganz Brasilien forderten am Donnerstag Hunderttausende von Demonstranten Temers Rücktritt. In Rio de Janeiro kam es zu schweren Ausschreitungen.

Mehrere Minister erklärten ihren Rücktritt. Nun kommt es darauf an, ob die Sozialdemokraten (PSDB) als wichtigster Koalitionspartner in der Regierung bleibt. Präsident Temer lehnt seinen Rücktritt ab. Bleibt er dabei, scheint ein Amtsenthebungsverfahren unausweichlich.

Wirtschaftsaufschwung in Gefahr

Die Börse in São Paulo ist wegen der politischen Krise zeitweise um über zehn Prozent eingebrochen; erstmals seit 2008 musste der Handel ausgesetzt werden. Der Dollar gewann stark an Wert im Vergleich zur Landeswährung Real.

Das politische Beben trifft die neuntgrösste Volkswirtschaft der Welt in einer Phase, als sie langsam aus der bisher tiefsten Rezession wieder herauskommt. Nun droht eine wochen- oder monatelange Lähmung mit vielen Ermittlungen.

Der Hintergrund