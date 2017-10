Prozess gegen Menschenrechtler in der Türkei 3:30 min, aus Tagesschau vom 25.10.2017

Das Wichtigste in Kürze

Acht Angeklagte, darunter der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi werden ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die türkische Staatsanwaltschaft hatte überraschend die Aufhebung der Untersuchungshaft für die in Istanbul vor Gericht stehenden Menschenrechtler gefordert.

Steudtner hatte am Mittwochnachmittag zum Prozessauftakt vor Gericht sämtliche Terrorvorwürfe zurückgewiesen.

Der Berliner sass seit seiner Festnahme bei einem Seminar auf einer türkischen Insel im Juli mit anderen Aktivisten in Untersuchungshaft.

«Der Ausreise steht nichts mehr im Wege», sagte der Anwalt von Steudtner und Gharavi, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung am späten Mittwochabend in Istanbul. Inzwischen hat Steudtner das Gefängnis in Istanbul verlassen. Er will die Türkei nun so rasch wie möglich verlassen.

Die Entscheidung der Richter kam nach einem überraschenden Antrag der Staatsanwaltschaft, sieben Angeklagte unter Auflagen auf freien Fuss zu setzen.

Positive Reaktionen auf Freilassung «Endlich! Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler kommen frei. Wir freuen uns mit ihnen + denken an die, die immer noch in Haft sind.», twitterte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert nachdem bekannt wurde, dass der deutsche Menschenrechtler frei kommt.



Auch Aussenminister Sigmar Gabriel reagierte auf die unerwartete Neuigkeit: «Freue mich, dass das Istanbuler Gericht die Untersuchungshaft für Steudtner aufgehoben hat. Ermutigendes Signal, ein erster Schritt», twitterte er via den Account des Auswärtigen Amtes.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihrerseits forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf Ankara aufrechtzuerhalten. Es bleibe nach den «schwierigen Instrumentalisierungen der türkischen Justiz (...) noch viel zu tun, um irgendwie von Normalisierung von Beziehungen zu sprechen», sagte der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus Beeko, der Deutschen Presse-Agentur.

Verhandlung geht erst am 22. November weiter

Steudtner, Gharavi und neun weiteren Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation beziehungsweise Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahren Haft stehen. Das Gericht setzte den nächsten Verhandlungstermin auf den 22. November fest.

Steudtner selbst hatte früher am Tag sämtliche Vorwürfe der Anklage zurückgewiesen. In seiner rund 40-minütigen Verteidigung sagte er zum Prozessauftakt, er habe nie in seinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt.

« Ich plädiere in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig und bitte um meine sofortige und bedingungslose Freilassung. » Peter Steudtner



Die von der Anklage präsentierten Beweise «haben in keiner Weise Verbindungen zu den Anklagepunkten oder den erwähnten Terrororganisationen», sagte der Deutsche. Seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei in den vergangenen 20 Jahren stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen.

Sein Fokus habe zudem auf afrikanischen Ländern gelegen. Er habe in den vergangenen fünf Jahren in Mosambik, Angola, Kenia, Palästina, Nepal und Burma gearbeitet. «Ich habe mich nie auf türkische Organisationen konzentriert oder mit ihnen gearbeitet», sagte er.