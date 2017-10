Am 13. Februar 2017 wurde Kim Jong Nam am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet. Der ältere Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un war bereits zu Lebzeiten seines Vaters Kim Jong Il beim Regime in Ungnaden gefallen und lebte im chinesischen Exil. Er soll gute Beziehungen zum chinesischen Geheimdienst gehabt haben und wurde als möglicher Nachfolger für Kim Jong Un gehandelt, sollte China diesen entmachten.