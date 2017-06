Neue Proteste in Russland

Alexei Nawalny ruft zur Anti-Korruptions-Demonstration auf und wird kurz darauf an der Veranstaltung abgeführt. Im ganzen Land demonstrieren offenbar tausende Menschen gegen die Regierung. 200 sollen bereits festgenommen worden sein.

Das Wichtigste in Kürze:

In ganz Russland sind am Nationalfeiertag Anhänger des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny auf die Strasse gegangen. Der 41-Jährige hatte dazu aufgerufen.

Nawalny selber wurde zusammen mit rund zehn weiteren Personen vor Beginn einer nicht genehmigten Protestaktion in Moskau verhaftet. «Sie haben Alexej im Hauseingang festgenommen», schrieb dessen Ehefrau auf Twitter.

Andrei Nawalny will nächstes Jahr bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren.

Weitere 200 Menschen sind laut russischer Webseite OVD Info festgenommen worden. Die meisten davon in Moskau und St. Petersburg.

Allein im sibirischen Nowosibirsk protestierten nach Angaben örtlicher Medien rund 3000 Menschen gegen Korruption, weitere Demonstrationen gab es in zahlreichen anderen Städten.

Nawalny hatte am Sonntagabend angekündigt, den Ort der Protestveranstaltung zu ändern, weil die Stadtverwaltung von Moskau die Organisatoren daran gehindert habe, am eigentlich vorgesehenen Ort eine Bühne und anderes Material aufzubauen. Nawalny kündigte daraufhin an, dass die Demonstration stattdessen auf der Twerskajastrasse stattfinden werde, einer Hauptdurchgangsstrasse zum Kreml.

Die Stadtverwaltung sprach von einer «Provokation». Die Polizei warnte, dass an dem Ort bereits eine andere Veranstaltung stattfinde, die durch den Protest beeinträchtigt werde. «Jegliche provokative Aktion der Demonstranten wird als eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung angesehen und sofort beendet». Die Stimmung vor Beginn des Protests war angespannt.

Nawalny will im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten. Mit einer Online-Kampagne ist es ihm gelungen, die Jungen auf die Strasse zu bringen. Er rief zu Protesten gegen die Korruption auf, nachdem er einen Film veröffentlicht hatte, in dem Ministerpräsident Dmitri Medwedew vorgeworfen wird, ein riesiges Vermögen durch ein Netzwerk an Stiftungen zu kontrollieren.

Ende März hatte Nawalny bereits die grössten Proteste seit Jahren organisiert. Hunderte Menschen wurden festgenommen, darunter auch Nawalny selbst. Nach 15 Tagen kam er wieder frei.