Am Montag musste ein Airbus der Swiss auf dem Flug von Bukarest nach Zürich in Graz wegen Triebwerksprobleme und Rauchs in Kabine und Cockpit notfallmässig landen.

Ein Besatzungsmitglied wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Ein Sonderflug der Swiss brachte betroffenen Passagiere heute Dienstag nach Zürich.

Die Maschine sei am Vormittag in Graz gestartet, sagte eine Flughafensprecherin. Die Passagiere hatten die Nacht in Hotels verbracht.

Das Crewmitglied musste intensivmedizinisch betreut werden, wie die Polizei des Bundeslandes Steiermark mitteilte. Es war mit einem Helikopter in ein Spital geflogen worden. Wie die Fluggesellschaft in einer Medienmitteilung schreibt, befindet sich eine weiteres Mitglied der Flugbesatzung in medizinischer Behandlung. Zur Person auf der Intensivstation schreibt die Airline: «Wir verfolgen den Zustand mit Sorge.» Die Angehörigen seien vor Ort und würden betreut. Man stehe in engem Kontakt mit den behandelnden Ärzten.

Ursache für Rauchentwicklung an Bord noch unklar

Nach dem Vorfall hätten sich fünf Crewmitglieder und zwölf Passagiere in ärztliche Behandlung begeben, schreibt die Fluggesellschaft. Alle hospitalisierten Passagiere hätten das Spital inzwischen verlassen können, meldet die Airline am Dienstagmittag.

Der Flughafen Graz war wegen des Vorfalls zeitweilig geschlossen. Der Airbus A220-300 wurde gemäss Communiqué von der Piste entfernt. An Bord seien 74 Passagiere sowie fünf Crewmitglieder gewesen.

Passagierin berichtet von Rauchentwicklung an Bord Box aufklappen Box zuklappen Eine Passagierin hat nach der Notlandung des Swiss-Flugzeugs von einer Explosion am Triebwerk und viel Rauch in der Kabine berichtet. «Es war ein seltsames Geräusch, sehr viel Rauch und die Leute konnten nicht atmen. Ich wusste nicht, was passiert war», sagte sie der österreichischen «Kleinen Zeitung» in einem Videointerview. Sie habe zunächst geschlafen, dann ein Geräusch gehört und Rauch gerochen. «Ich bin in Panik geraten, ich wusste nicht was los war», sagte die junge Frau. «Ich versuchte mich zu beruhigen.» Der Flugzeug-Kapitän habe dann gesagt, dass er eine Notlandung machen müsse. Andere Passagiere hätten eine Explosion und Feuer am Triebwerk gesehen.

Nach Angaben der Fluggesellschaft waren Triebswerksprobleme entstanden und es hatte sich Rauch in Kabine und Cockpit verbreitet. Die Insassen und die Crew mussten laut Flughafen nach der problemlosen Landung auf der Piste die Maschine über Notfallrutschen verlassen.

Die Fluglinie arbeite bei der Untersuchung des Vorfalls eng mit den Behörden zusammen. «Wir setzen alles daran, die Ursache lückenlos aufzuklären und die Behörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen», schreibt sie. Das betroffene Flugzeug, ein Airbus A220-300, sei inzwischen am Flughafen Graz von der Piste entfernt worden. Der Airport hat nach Angaben einer Sprecherin den Betrieb wieder aufgenommen.