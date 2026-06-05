SRF: Sind Sie über die Lecks auf der ISS überrascht?

Thomas Zurbuchen: Nein, leider nicht, wir hatten Probleme mit kleinen Löchern auf dem russischen Teil der ISS. Bereits 2022 und 2023 wurden dort kleine Risse festgestellt. Wir wissen, dass so etwas passieren kann. Es ist wie bei einem alten Auto – und die ISS ist seit über 20 Jahren im All. Was uns allerdings überrascht, ist, dass diese Risse nicht gut repariert wurden. Die Russen sagten, sie hätten die Löcher repariert, doch dann trat erneut Luft raus, so auch heute.

Was bedeutet das für die Besatzung?

Im besten Fall kann eine oder einer der sieben Astronautinnen und Astronauten die Löcher flicken – eventuell mit Kitt, wie man es auch bei einem Tank auf der Erde tun würde. Beim mittleren Szenario gelingt die Reparatur nicht und es wird gefährlich. Wenn die Luft verloren geht, kann man dort irgendwann nicht mehr gut leben. Dies kann Tage bis Wochen dauern. Der schlimmste Fall wäre, dass es zu vielen Rissen kommt und im Innern ein Druck und draussen ein Vakuum entsteht. Die ISS könnte sich dann wie eine Büchse mit Überdruck öffnen. Würde dies geschehen, wenn sich die Besatzung auf der ISS befindet, wäre dies gar nicht gut.

Jetzt wird eine Evakuierung vorbereitet. Welche Möglichkeiten dazu gibt es?

An der ISS sind genug Kapseln angedockt, damit die ganze Besatzung abreisen kann. Die Leute könnten einfach einsteigen und zurückfliegen. Dies wird nun im Detail vorbereitet. Und es wird sichergestellt, dass die Astronautinnen und Astronauten gehen können, falls sie dies müssen.

Wie viel Zeit haben die Astronautinnen und Astronauten?

Ohne detaillierte Informationen ist das schwierig zu beurteilen. Im Jahr 2024 gingen bei einem Loch pro Tag zwei Kilogramm Luft verloren. Bei einem solchen Fall liegt die Zeitskala bei Stunden oder Tagen. Ich hoffe aber, dass das Loch so repariert werden kann, damit sich die Leute von allen Nationen dort oben sicher fühlen. Und dass sie zu ihren Familien zurückkehren können, ohne dass es eine Krise gibt.