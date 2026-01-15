Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronautenbesatzung vorzeitig zurück zur Erde geholt.

Als Grund wurden medizinische Probleme angegeben.

Mit einer «Crew Dragon» des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landeten die vier Astronauten in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien, wie Livebilder der Nasa zeigten.

Weniger als eine Stunde nach dem sogenannten Splashdown verliessen die vier Astronauten mit Unterstützung nacheinander die Kapsel und wurden von SpaceX-Mitarbeitern auf einem Schiff mit Jubel und Applaus empfangen.

Einen Monat früher als erwartet

Anschliessend wurden die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow per Helikopter in ein Spital in San Diego gebracht, wo sie untersucht werden und über Nacht bleiben sollen. Die vier Astronauten – die sogenannte Crew-11 – waren seit Anfang August an Bord der ISS gewesen und hätten dort eigentlich noch rund einen Monat bleiben sollen.

Legende: Infrarotaufnahmen zeigen die Dragon-Kapsel der NASA-Crew-11, die eine vierköpfige Besatzung aus dem Orbit nach Hause bringt, nachdem einer der Astronauten aufgrund einer nicht näher bezeichneten Erkrankung zur Erde zurückzukehren genötigt worden ist. REUTERS/NASA TV

«Ich könnte nicht stolzer sein auf unsere Astronauten und unsere Teams auf der Erde bei Nasa, SpaceX und unseren internationalen Partnern», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman. Es sei eine «sehr erfolgreiche Mission» gewesen. «Das ist, worauf wir uns vorbereiten. Das ist die Nasa von ihrer besten Seite.»

Die Crew-11 verbrachte insgesamt 167 Tage im All, flog dabei rund 114 Millionen Kilometer und umrundete 2670-mal die Erde. Cardman und Platonow waren zum ersten Mal im All, Yui zum zweiten und Fincke zum vierten Mal.

Nasa: «Crewmitglieder sind sicher»

Nähere Details zum medizinischen Problem und welches Crew-Member es betreffe, wollte die Nasa aus Gründen der Privatsphäre nicht mitteilen. Es habe sich um eine «ernste medizinische Situation» gehandelt, die so auch auf der Erde hätte vorkommen können, sagte Isaacman, der die Landung gemeinsam mit Familienmitgliedern der Crew im Kontrollzentrum in Houston verfolgte. Das Crew-Mitglied sei aber stabil. «Alle Crewmitglieder sind sicher und guter Stimmung.»

Legende: Supportteams an Bord des SpaceX-Bergungsschiffs Shannon bergen kurz nach der Landung das SpaceX-Raumschiff Dragon Endeavour mit den vier Nasa-Astronauten. Keystone/NASA via AP

Natürlich sei die Crew nicht begeistert gewesen, dass ihre Zeit auf der ISS verkürzt werden musste, sagte Nasa-Manager Joel Montalbano bei einer Pressekonferenz. «Sie waren traurig, aber sie waren auch bereit. Sie haben sogar schon wieder rumgewitzelt. Sie sind Profis.»

Vor ihrem Abflug hätten sie noch eine ausgiebige Übergabe und Extratraining für den Nasa-Astronauten Christopher Williams organisiert, der nun mit den beiden russischen Kosmonauten Sergei Mikaew und Sergei Kud-Swertschkow alleine an Bord der ISS ist.

Wird Start von Nachfolgecrew vorgezogen?

Williams werde einige zeitkritische wissenschaftliche Experimente priorisieren – «aber es sind vier Menschen weniger an Bord, das macht sich bemerkbar». Zwei nun ausgefallene Ausseneinsätze würden von der nächsten Crew übernommen. Der Start der Nachfolgecrew war ursprünglich für Mitte Februar geplant, könnte nun aber vorgezogen werden.

In der vergangenen Woche hatte die Nasa zuerst einen Ausseneinsatz wegen gesundheitlicher Probleme eines Crewmitglieds kurzfristig abgesagt – und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde. An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren Astronauten und Astronautinnen aus der ganzen Welt.