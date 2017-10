Vorläufiges Endergebnis aller Urnenstimmen ohne Wahlkarten

Die Wahlzettel in allen Wahlkreisen Österreichs aus allen Wahlurnen sind laut dem Bundesministerium für Inneres ausgezählt. Für das Endergebnis fehlen jetzt nur noch die sogenannten Briefwahlkarten, also die brieflich eingereichten rund 750'000 Wahlzettel. Deren Auszählung erfolgt am Montag und Donnerstag.

Im 183-köpfigen Nationalrat kann die ÖVP mit 61 Mandaten rechnen, die SPÖ mit 52 und die FPÖ mit 53 Sitzen. Die NEOS erzielen 9 Sitze und die Liste Pilz 8.