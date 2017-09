Doris Leuthards Rede

Nach US-Präsident Donald Trump hat Bundespräsidentin Doris Leuthard ihre Rede in New York gehalten. Leuthard hat die weltweite Flüchtlingskrise thematisiert und sich für einen neuen Migrationspakt stark gemacht. Ausserdem hat sie mit Bezug auf die kürzlichen Hurrikan-Katastrophen an die Wichtigkeit des Pariser Klimaabkommens erinnert.