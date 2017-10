Abstimmungslokale geschlossen – Rajoy meldet sich zu Wort

Die Einheit Spaniens müsse so rasch als möglich wieder hergestellt werden, sagte der spanische Ministerpräsident Rajoy kurz nach Schliessung der Abstimmungslokale um 20 Uhr vor den Medien in Madrid. Der Rechtsstaat habe sich in Katalonien durchgesetzt, sagte er mit Blick auf den Polizei-Einsatz. Rajoy kündigte an, ein Treffen aller politischen Parteien einzuberufen und die gemeinsame Zukunft zu erörtern.